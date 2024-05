Zeugenaufruf: Unbekannter überfällt Tankstelle in Sondelfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONDELFINGEN. Eine Tankstelle in der Reutlinger Straße im Stadtteil Sondelfingen ist am Donnerstagabend überfallen worden. Gegen 21.40 Uhr betrat ein bislang unbekannter, maskierter Täter den Verkaufsraum, bedrohte eine Angestellte mit einer Waffe und erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe sowie mehrere Zigarettenschachteln. Trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber konnte der Räuber unerkannt flüchten.

Die Angestellte blieb unverletzt. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 175 cm groß. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpulli der Marke Nike sowie eine schwarze Basecap und schwarze Schuhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen noch am Abend vor Ort übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 07121/942-3333 erbeten. Es werden insbesondere Zeugen gesucht, die am Donnerstagabend verdächtige Wahrnehmungen in Sondelfingen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Gesuchten geben können. Weiterhin fiel ein bislang unbekannter Lenker eines dunklen Motorrollers auf. Ersten Zeugenangaben zufolge stand dieser zur Tatzeit an der Ecke Obere Straße / Grüner Weg. Nach dem Überfall soll eine Person zu dem wartenden Roller-Lenker gerannt und im Anschluss gemeinsam in Richtung Stadtmitte davongefahren sein. Ob es sich hierbei um den Täter handelte, muss noch ermittelt werden. (pol)