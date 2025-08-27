Werkstüble in Upfingen dank Leader-Förderung erweitert

Gundula Lutz, Eigentümerin von Majas Werkstüble, freut sich über ihre begehbare Terrasse mit Pergola sowie die Unterstützung aus dem Regionalbudget.

MÜNSINGEN/ST. JOHANN. In Majas Werkstüble in St. Johann-Upfingen werden Blumen, Pflanzen und Blumenarrangements wie Kränze oder Gestecke sowie selbst produzierte Dekorations- und Geschenkartikel angeboten. Aufgrund begrenzter Verkaufsfläche nutzte Gundula Lutz, Inhaberin des Ladens, bisher auch das private Wiesenstück vor dem Geschäft, das bei ungünstigem Wetter jedoch oft matschig und schwer zugänglich war.

Dank der finanziellen Unterstützung über das Regionalbudget für Kleinprojekte von Leader Mittlere Alb ist das Wiesenstück zu einer befestigten Terrasse umgestaltet und mit einer Holzpergola ergänzt worden. Die vergrößerte Freiland-Verkaufsfläche ermöglicht nun ein breiteres Produktsortiment.

Die Förderung trägt dazu bei, den Fortbestand des Werkstübles zu sichern und die Nahversorgung am Ort zu erhalten. Zudem dient das Projekt zur Sicherung eines Kleinstunternehmens, teilt das Leader -Regionalmanagement mit. (eg)