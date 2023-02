Unbekannte Täter brechen in Wohnhaus in Reutlingen ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend zwischen 19.13 Uhr und 23.17 Uhr mittels eines Steines eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Panoramastraße in Reutlingen eingeworfen und anschließend das Fenster geöffnet. Das berichtet die Polizei. Ob die Täter schließlich in das Objekt gelangt sind ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, die das Polizeirevier Reutlingen übernommen hat. Es wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen. (pol)