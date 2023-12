So läuft der Reutlinger Busverkehr an Weihnachten, Silvester und Neujahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auch über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel können die Menschen in Reutlingen und im Landkreis nachhaltig und bequem mit dem Bus unterwegs sein. Am Heiligen Abend fahren alle Stadtomnibusse nach dem Sonntag-Fahrplan, bis zum offiziellen Betriebsende gegen 23.30 Uhr, teilt der Reutlinger Stadtverkehr (RSV) auf seiner Webseite mit. Auch an den Weihnachtsfeiertagen fahren die Stadtomnibusse nach dem Sonntag-Fahrplan. An Silvester fahren die Stadtbusse nach dem Sonntag-Fahrplan bis Betriebsende gegen 23.30 Uhr. Auch an Neujahr gilt der Sonntag-Fahrplan.

Nachtbusse verkehren in der Nacht vom 24. auf 25. Dezember, vom 25. auf den 26. Dezember und vom 31. Dezember auf den 1. Januar. Weiterhin gelten die regulären Nachtbus-Fahrten am Wochenende vom 22. bis zum 24. Dezember und 29. bis 31. Dezember. Am 6. Januar wird nach Sonntag-Fahrplan gefahren.

Für die Regionalbuslinien gelten gesonderte Regelungen: Heiligabend (24. Dezember) und Silvester (31. Dezember) fallen in diesem Jahr auf einen Sonntag, weshalb sämtliche Regionalbusse im Landkreis Reutlingen nach dem Sonntagsfahrplan verkehren. Für den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag (25. und 26. Dezember) gelten ebenfalls die Sonntagsfahrpläne. Gleiches gilt für den Neujahrstag (1. Januar). In der Zeit zwischen den Jahren (27. bis 30. Dezember) fahren alle Regionalbusse nach dem regulären Ferienfahrplan.

»Wir möchten unsere Fahrgäste darauf hinweisen, dass wir insbesondere an Wochenenden und Feiertagen mit Anmeldeverkehren arbeiten, die unsere Linienverkehre in nachfrageschwachen Zeiten ergänzen. Fahrgäste erkennen die Anmeldefahrten an einem ›R‹ im Fahrplan oder erhalten einen entsprechenden Hinweis in der Fahrplanauskunft«, erklärt Simon Niemann, Nahverkehrsplaner im Landratsamt Reutlingen. Er erläutert weiter: »Wichtig bei diesen Anmeldefahrten ist, dass sie mindestens 60 Minuten vor Abfahrt telefonisch unter der jeweils angegebenen Nummer angemeldet werden. Ohne Anmeldung kann keine Fahrt stattfinden«.

Alle aktuellen Informationen, Fahrpläne und Fahrplanauskünfte sind unter www.naldo.de abrufbar. Wer einen Überblick über den gesamten Fahrplan einer bestimmten Buslinie erhalten möchte, kann auf der naldo-Homepage die sogenannten »Minifahrpläne« nutzen.

Auf der rechten Seite über dem Kartenausschnitt kann per Mausklick auf das Wort »Minifahrplan« die entsprechende Route eingegeben werden. Die Homepage des Landkreises Reutlingen bietet darüber hinaus weitere Informationen zum Busverkehr und ganz allgemein zur Mobilität im Landkreis Reutlingen. (pm)

www.kreis-reutlingen.de/nahverkehr-mobilitaet

www.reutlinger-stadtverkehr.de