Kinder von Eninger Ballettschule erfolgreich beim World Dance Contest in Frankreich

Mit »Schwarze Segel in der Nacht« sicherte sich diese Gruppe den ersten Platz beim World Dance Contest in Südfrankreich. FOTO: PRIVAT

ENINGEN. Die südfranzösische Stadt Fréjus verwandelte sich vor Kurzem in eine Bühne für Nachwuchstalente aus der ganzen Welt: Der World Dance Contest lockte zahlreiche Tanzgruppen zum internationalen Kräftemessen an die Côte d"Azur. Mit dabei: Drei Gruppen und eine Solistin der Tanzschule Dance Performance aus Eningen, die gleich mit zwei ersten Plätzen und einem starken zweiten Platz im Solo-Wettbewerb glänzten. Insgesamt 25 Kinder und Jugendliche traten in der anspruchsvollen Kategorie "Gesang und Tanz" an – einer Disziplin, die Körperbeherrschung und Stimme zugleich fordert. Qualifiziert hatten sich die Gruppen beim renommierten Deutschen Ballettwettbewerb in Fürstenfeldbruck, wo die Eninger Talente regelmäßig vordere Platzierungen erreichen.

In Fréjus konnten die Minis mit ihrer charmanten Darbietung von »Biene Maja« ebenso überzeugen wie die Kindergruppe mit dem mystisch-energiegeladenen Beitrag »Schwarze Segel in der Nacht« – beide holten sich souverän den ersten Platz.

Die Jugendlichen zeigten mit »Memories« eine gefühlvolle Performance, die künstlerisch und gesanglich beeindruckte und bei starker Konkurrenz mit Platz fünf bewertet wurde. Zusätzlich trat eines der Mädchen aus der Tanzschule in der Solo-Kategorie an und erreichte mit einer herausragenden Leistung den zweiten Platz. Eine beachtliche Einzelleistung auf internationalem Parkett.

Mit diesen Leistungen im Gepäck dürfte die Motivation für kommende Projekte hoch sein und die Bühne in Fréjus war sicher nicht der letzte internationale Auftritt der jungen Talente aus Eningen.

Für die begleitenden Familien war die Reise nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch ein gemeinsames Erlebnis. Sie verbanden sie mit ein paar Tagen Urlaub unter südlicher Sonne.

Das Highlight für das kommende Jahr steht schon fest, dann wird es einen internationalen Tanz- und Gesangswettbewerb direkt vor Ort geben: »Spirit of Talents« findet am 16. und 17. Mai 2026 in der Metzinger Stadthalle statt. (eg)