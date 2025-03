In Pfullinger Unterkunft eingebrochen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. In ein Zimmer einer Unterkunft in der Robert-Bosch-Straße ist am Mittwochabend eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 21 und 23.30 Uhr gelangte der bislang unbekannte Täter nach bisherigen Erkenntnissen über ein offen stehendes Fenster in das Zimmer und brach dort verschiedene Schränke auf. Aus diesen stahl er mehrere hundert Euro Bargeld und ein Herren-Parfüm. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mindestens 300 Euro. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen. (pol)