Frau besprüht Mann mit Pfefferspray an Reutlinger Bushaltestelle

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Sonntagabend an der Bushaltestelle Emil-Adolff-Straße / Benzstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Reutlingen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte sich ein 23-Jähriger gegen 22.10 Uhr an der dortigen Bushaltestelle aufgehalten und auf den Bus gewartet.

Dort soll er von einer hinzukommenden, zunächst unbekannten Frau bezichtigt worden sein, deren Handy manipuliert zu haben. In der Folge wurde er von der Frau getreten und mit Pfefferspray besprüht. Auch beim Einsteigen in einen Bus der Linie 21 soll die Frau erneut den 23-Jährigen mit Pfefferspray attackiert haben, sodass er an der Haltestelle zurückblieb und die offenbar verwirrte Frau alleine mit dem Bus wegfuhr. Die 43-Jährige konnte in der Folge ermittelt werden. Das Polizeirevier Reutlingen bittet Zeugen, sich zu melden. Insbesondere sollen sich mehrere Fahrgäste im Bus der Linie 21 aufgehalten haben, die vor allem den Vorfall im Bus mitbekommen haben dürften. Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333. (pol)