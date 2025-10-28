»Dolce Vita«-Event in Pfullingen nur noch einmal, statt dreimal im Jahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Vor Kurzem war die Jahreshauptversammlung des Gewerbe- und Handelsvereins Pfullingen (GHV). Der Vorstand informierte dabei über die Veranstaltungen der Jahre 2024 und 2025. Das »Dolce Vita«-Event, das bislang dreimal im Jahr in der Neuen Mitte stattfand, wird ab 2025 nur noch einmal im Sommer mit einem passenden Bühnenprogramm durchgeführt. Pro Jahr finden weiterhin zwei verkaufsoffene Sonntage in Zusammenarbeit mit der Stadt statt.

Die GHV-Vorsitzende Sieglinde Schairer informierte außerdem, dass im zweijährigen Rhythmus das Gewerbegebiet Memmelers Wiese wieder einbezogen wird – das nächste Mal im Jahr 2026. Für dieses Jahr sind dann auch zwei verkaufsoffene Sonntage, am 23. März und 27. September sowie das »Dolce Vita«-Event im Sommer geplant.

Positive Mitgliederentwicklung

Der Vorstand berichtete zudem über eine positive Mitgliederentwicklung. Im Anschluss stellte Kassierer Thomas Allraum den Kassenbericht vor, der von Matthias Gaiser als Kassenprüfer bestätigt wurde. Die Entlastung von Vorstand, Kassierer und Kassenprüfern erfolgte einstimmig. Als Gastreferent war Fritz Engelhardt von DEHOGA Baden-Württemberg eingeladen. Er sprach zum Thema »Zusammenspiel von Tourismus, Gewerbe, Handwerk und Handel« und darüber, welche Unterstützung eine Stadt hierbei leisten kann.

Zudem stellte Bürgermeister Stefan Wörner das Mobilitätskonzept der Stadt Pfullingen vor. Im Rahmen der Diskussion sprachen sich die Mitglieder eindeutig für die Innenstadttrasse der Regional-Stadtbahn in Pfullingen aus. Sie sehen darin Vorteile durch die Nähe zur Stadtmitte, zu Schulen, Freizeitanlagen und Gewerbegebieten. Die bessere Erreichbarkeit mache Pfullingen sowohl als Arbeits- als auch als Wohnort attraktiver.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Vorschau auf die nächste Mitgliederversammlung mit dem Thema »Zukunft im Handwerk und Gewerbe« sowie den Wahlen von Vorstand, Beirat, Kassierer und Kassenprüfern. Zum Abschluss wurden die Jubilare für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt: die Echaz Buchhandlung (Jan Lehari) und das Weiß Messerstudio (Klaus Weiß) für 40 Jahre, Elektro Kalla (Fred Oroszi) und die Volksbank Pfullingen für 35 Jahre, AOK Pfullingen – Kundencenter, Firma Bahlo Sanitär (Thomas Bahlo) und TUI Reisecenter (Petra Mutschler) für 25 Jahre. (eg)