Die Burgruine Hohenstein wird zur Bühne

HOHENSTEIN. Die Burgruine Hohenstein wird wieder zur Kulturbühne. Die Gemeinde Hohenstein setzt, in Zusammenarbeit mit dem Verein für angewandte Lebensfreude, die Kulturveranstaltung in der historischen Kulisse fort.

Die Band Spacetruckin huldigt Deep Purple. Foto: Privat

»Nex verkomma lassa« heißt das Programm von Ernst & Heinrich schwäbisch international am Freitag, 21. Juni, um 18 Uhr. Gezeigt wird ein Best-of-Programm mit bewährten und beliebten Liedern und Szenen in typischer Ernst-und-Heinrich-Manier. Die beiden Urgesteine Ernst Mantel und Heiner Reiff, Träger des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg und des Sebastian-Blau-Preises für Mundart, Vollblutmusiker, Komödianten und Wortspielakrobaten ermöglichen dabei tiefe humoristische Einblicke in die Welt der Schwaben. Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro.

Hundezirkus für Kinder

Der Samstag, 22. Juni, beginnt um 11 Uhr mit einem Sommerspektakel der Kindergärten Eglingen und Ödenwaldstetten. Ab 15 Uhr bringt Jürgen Seybold mit seinem Hundezirkus Kuuletti »Jupp, Gretel und Kalinka – einfach tierisch magisch« auf die Bühne. Das Programm besteht aus einer Mixtur von fetzigen Kunststücken und magischen Momenten, bei denen Jupp alleine oder auch mit seinen Hundemädels Gretel und Kalinka gemeinsam zaubert. Die Teilnahme kostet sechs Euro. Familien ab vier Personen zahlen fünf Euro pro Nase.

Ernst und Heinrich lassen nix verkommen. Foto: Pr Public Relations

Die Band Space Truckin aus Schwäbisch Gmünd zollt der britischen Band Deep Purple Tribut und weckt mit »Musik fürs Leben« ab 20 Uhr Erinnerungen an die Rockmusik der 70er-Jahre. Ganz nach ihren Vorbildern steht die fünfköpfige Band für musikalische Virtuosität, Improvisation und Konstanz. Die alte Hammondorgel sowie ein authentischer Livesound begeistern bei jedem Live Gig nicht nur die Nostalgiker im Publikum, heißt es in der Pressemitteilung. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 15 Euro.

Vorverkaufsstellen sind Technik-Profi Kloker (Eglingen), Getränkevertrieb Geckeler und das Rathaus-Bürgerbüro (Ödenwaldstetten), 's Alblädele (Oberstetten), das Gasthaus Adler (Meidelstetten), das Modehaus Schoser (Trochtelfingen) und die Buchhandlung Libresso (Engstingen). (eg)