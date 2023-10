Dettinger Unternehmen Elring Klinger verbessert Umsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN/ERMS. Der börsennotierte Automobilzulieferer Elring Klinger hat nach vorläufigen Zahlen im dritten Quartal dieses Jahres einen Umsatz von 451,6 Millionen erreicht – nach 464,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Währungseffekte hätten sich umsatzmindernd ausgewirkt, teilte das Unternehmen mit.

Wechselkursbereinigt sei der Umsatz in den Monaten Juli bis September 2023 um 0,7 Prozent oder 3,2 Millionen Euro gestiegen. In den ersten neun Monaten dieses Jahres habe sich der Umsatz auf 1,408 Milliarden Euro belaufen. Dies entspreche einem Wachstum von 5,9 Prozent. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) betrug im dritten Quartal den Angaben zufolge 21,4 Millionen Euro – nach 18,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Für die ersten neun Monate errechnete sich demnach ein Ebit von 64,1 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum war, wie berichtet, aufgrund von Sondereffekten ein Ebit von minus 64,9 Millionen Euro zu Buche gestanden.

Die vollständigen Zahlen zum dritten Quartal will der Konzern am 7. November veröffentlichen. Elring Klinger ist Spezialist für Dichtungstechnik, Abschirmsysteme (Temperatur- und Akustikmanagement) und Bestandteile für Elektromobilität. An 45 Standorten weltweit werden 9.500 Personen beschäftigt. (GEA)