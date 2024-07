Das Haupt- und Landgestüt Marbach lädt in den Sommerferien zu Entdeckungstouren

Mit dem Planwagen oder einer eleganten Kutsche lässt sich in den Sommerferien das Gestütsareal in angenehmer Weise entdecken. FOTOT: GILLE-EBERHARDT

GOMADINGEN-MARBACH. Das Haupt- und Landgestüt Marbach lädt in den Sommerferien Besucher dazu ein, das Gestütsleben in seiner Vielfalt zu entdecken. Bis einschließlich Sonntag, 8. September, finden täglich einstündige Gestütsführungen ohne Anmeldung um 13.30 Uhr und um 15 Uhr statt. Das teilt das Haupt- und Landgestüt mit.

Interessierte können sich im Gestüts-Shop Marbach melden, um an der Führung teilzunehmen. Die Teilnahme kostet 7 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Mit der AlbCard ist die Führung kostenlos. Start ist am Stutenbrunnen im Innenhof des Gestütshofs. Gruppen ab zehn Personen sollten vorab Kontakt aufnehmen.

Individuelle Gestüts-Kutschfahrten mit Anmeldung werden an etlichen Werktagen angeboten. Auch Kutschfahrten über den Gestütshof St. Johann stehen an vielen Tagen auf dem Programm. Besucher können zwischen einer Trainingswagenfahrt für maximal vier Personen oder einer Planwagenfahrt mit bis zu zwölf Personen wählen. Die genauen Termine sind auf der Homepages des Haupt- und Landgestüts zu finden.

Auch ein Besuch im Gestütsmuseum in der gotische Kirche des ehemaligen Dominikanerinnenklosters Maria Gnadenzell auf dem Gestütshof Offenhausen, bietet sich in den Sommerferien an. Neben der Darstellung des Klosterlebens wird vor allem die mehr als 500-jährige Geschichte des Gestüts Marbach dokumentiert. Auf einem Reitsimulator können Besucher erste Reitversuche starten und an einer neuen interaktiven Wand vieles entdecken.

Museum und Kräutergarten

Der originalgetreue Kräutergarten, der neu eröffnete Gestütsgasthof und die Lauterquelle laden zudem zum Verweilen ein. Das Museum ist dienstags bis donnerstags von 14 bis 17 Uhr, samstags von 13 bis 17 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 3 Euro, ermäßigt 2 Euro,Familienkarte 6 Euro. Führungen inklusive Eintrittspreis 6 Euro, ermäßigt 3 Euro. Außerhalb der Öffnungszeiten sind Gruppen nach Voranmeldung willkommen. Die Gruppenpauschale für bis zu zehn Personen kostet 60 Euro. (eg)

info@hul.bwl.de 0 7385 9695-037 www.gestuet-marbach.de