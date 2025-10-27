Dank Förderung: Evangelisches Gemeindehaus in Hayingen barrierefrei umgebaut

Bitte aktivieren Sie Javascript

HAYINGEN. Die Katharinenkirche war voll besetzt, als Pop-Kantor Jürgen Weller mit seiner Band zu »Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land« in die E-Gitarrensaiten griff. Pfarrer Stefan Mack sprach in seiner Predigt anschaulich mit Legosteinen und Tüchern über Hoffnung und Zukunft und über das Land, »wo Öl und Honig fließen« und darüber, das Danken nicht zu vergessen.

Integrierte Küchenzeile

Mit circa 150 Besuchern war nach dem Gottesdienst das barrierefrei renovierte evangelische Gemeindehaus gut ausgelastet. Die Gäste genossen Mittagessen und Kaffee und Kuchen, zubereitet in der neuen integrierten Küchenzeile, die sich bestens bewährte. Für die Gemeinde und ihre Vertreter war es ein Aufatmen: Nach Entscheidungsfindung im Frühjahr 2022, der Reifung des Gedankens in der »Zukunftsideenwerkstatt«, der konkreten Planung und der Umsetzung seit April 2025 ist nun alles fertig. Das Gemeindehaus überzeugt mit einem barrierefreien Zugang, inklusive Parkplätzen, behindertengerechter Toilette, einer Terrasse sowie einem in die Natur geöffneten Veranstaltungsraum mit integrierter Küchenwand.

Grußworte sprachen für die Kirchengemeinde Manfred Wittig, Siegfried Gramlich und die Pfarrer Albrecht Schmieg und Stefan Mack, Elisabeth Markwardt (Leader Mittlere Alb), Ulrike Holzbrecher (Bürgermeisterin der Stadt Hayingen), Michael Karwounopoulos (Kirchenbezirk Bad Urach-Münsingen), Architekt Frank Hintzenstern sowie Gunter und Renate Buchberger für die Kunst am neuen Eingang.

Die Freude über das gelungene Projekt zeigte sich auch in der großen Spendenbereitschaft: Rund 1.560 Euro kamen am Festtag zusammen. Weitere Spenden sind online möglich.

Mit dem Umbau hat die Gemeinde einen Schritt in die Zukunft gemacht, der in den kommenden Jahren noch weitere Renovierungen möglich und nötig macht, hin zu einem lebendigen Begegnungszentrum für Hayingen. (eg)

