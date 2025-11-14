Das Magazin Alblust erhält den Löwenmenschen-Award

Bitte aktivieren Sie Javascript

HAYINGEN/REUTLINGEN. In der Wimsener Mühle ist jetzt der Löwenmensch-Award verliehen worden. Der Preis in der Kategorie »Wirtschaftspartner« ging an das Magazin Alblust aus dem GEA-Verlagshaus. Seit 2013 erscheint das Magazin und zeigt die Alb mit Reportagen und Fotos mit viel Touch fürs Lokale, für Skurriles oder Spektakuläres aus immer neuen, immer interessanten Blickwinkeln. Die Alblust macht Appetit auf die aufstrebende Urlaubsregion, die Hälfte der Abonnenten und Kioskkunden sind Besucher und Gäste, die nicht in der Region leben. Die Alblust öffnet den Blick für das nicht ganz Offensichtliche, sagte Moderatorin Jana Große-Hohkamp bei der Übergabe des goldenen Löwenmenschen. Tipps für Ausflüge, für Übernachtungen, für Kulinarik - kurz alle Arten touristischer Highlights - sind darin zu finden.

Der Löwenmensch für »Wirtschaftspartner« wurde in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen. In diesem Bereich passiere viel, gebe es viele Ideen, sagte Moderator Tobias Klöpf. Wichtig in der Kategorie ist neben Innovationskraft das Zusammenführen von Akteuren, auch aus der Wirtschaft, mit den Touristikern und natürlich den Gästen. Der Alblust gelinge das auf vorbildliche Weise. Die Konkurrenz war schwer zu schlagen, nominiert als »Wirtschaftspartner« waren neben der Alblust die Albgold Trophy, SchwörerHaus und der Schlosspark Weitenburg. Insgesamt wurden Preise in vier Kategorien verliehen. In der Kategorie »Outdoor« hatte der Bikepark Albstadt die Nase vorn, bei »Städte und Kultur« das Heidengrabenzentrum, in der Kategorie »Genuss & Gastgeber« die Tress-Brüder, die auch die Preisverleihung in der Wimsener Mühle beherbergten. (GEA)