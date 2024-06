Fußball-Experte vergleicht DFB-Elf mit Tübinger Armwrestling-Meister

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Audio-Redakteur Louis Richter ist ein Mensch, der ganz offensichtlich weit über seinen Tellerrand hinausschaut. Der Fußball- und vor allem auch Hertha-BSC-Experte bezeichnet Slowenien im Podcast »11Freunde am Morgen« vom Dienstag als guten Achtelfinalgegner für die Nagelsmänner. Und er begründet dies mit einem geradezu erdrückenden Vorteil in Sachen individuelle Qualität.

Mit Blick auf die beiden Mannschaften zaubert der Berliner in diesem Zusammenhang einen ganz besonderen Vergleich aus dem Hut. »831 Millionen Euro Kader-Marktwert gegen 141 Mio. – das ist in etwa so, als ob ich mit meinem Zahnstocherarm gegen den deutschen Meister im Armdrücken ranmüsste. Der heißt übrigens Felix Sieghörtner«, vergleicht der 28-Jährige die DFB-Elf tatsächlich mit dem Sohn des ehemaligen Tübinger Bundesliga-Basketballers und neuen Vorsitzenden des SV 03 Tübingen, Claus Sieghörtner.

Felix Sieghörtner sicherte sich Ende März bei der deutschen Armwrestling-Meisterschaft in Nürnberg den Titel mit Links. Nach Silber im Vorjahr ist der 28-Jährige bei seiner zweiten DM-Teilnahme in der Seniorenklasse bis 110 kg nun ganz oben angekommen. Lange Zeit hatte er seinem Vater nachgeeifert, begeisterte sich ebenfalls von Kindesbeinen an für den Sport mit dem orangen Ball. Verletzungen beendeten jedoch die Basketball-Karriere schon früh. Der Drang nach Wettkampfsport ließ Sieghörtner junior in der Folge aber nicht los. Sieghörtner wechselte im Sommer 2020 ins Armwrestling-Lager und wurde dort schnell erfolgreich - was sich ganz offensichtlich auch schon unter absoluten Fußball-Experten wie den 11Freunde-Audio-Redakteur Louis Richter herumgesprochen hat. (GEA)