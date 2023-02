SSV Reutlingen verlängert Verträge mit Mayer und Özüdogru

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Fußball-Oberligist SSV Reutlingen hat die Verträge der zentralen Mittelfeldspieler Samuel Mayer und Furkan Özüdogru um ein Jahr bis zum 30. Juni 2024 verlängert. »Wir sind mit den Leistungen beider Spieler sehr zufrieden und sehen für die Zukunft weiteres Entwicklungspotenzial. Beide spielen in unserer Planung für die nächsten Jahre eine wichtige Rolle«, erklärt SSV-Sportvorstand Christian Grießer.

Beim Tabellen-Neunten des baden-württembergischen Oberhauses, der am Samstag, 4. März (15.30 Uhr), beim SV Oberachern seinen ersten Punktspielauftritt im neuen Jahr hat, stehen nach diesen Unterschriften sechs Akteure für die Spielzeit 2023/24 unter Vertrag. Zuvor hatten Marvin Jäger, Louis Potye, Tom Schiffel und Riccardo Gorgoglione ihre Kontrakte beim SSV verlängert.

»Wir sind auf einem guten Weg, den wir gemeinsam gehen wollen«, erklärt Samuel Mayer. Der 24 Jahre alte Edeltechniker, der mit seiner Übersicht besticht und über einen guten Schuss verfügt, streift sich seit dem 1. Juli 2020 das Trikot des Kreuzeiche-Clubs über. In der Oberliga kam er bislang 33 Mal zum Einsatz. Mayer begann seine Laufbahn beim TSV Weilheim. In der Altersklasse U 14 erfolgte der Wechsel zum VfB Stuttgart, für den er vier Jahre spielte.

Nach Verletzung zurückgekämpft

Danach wagte Mayer den Sprung ans College in die USA. Nach einem Jahr in den Vereinigten Staaten ging es für Mayer zurück in die Heimat zum Verbandsligisten VfL Sindelfingen, für den er ein Jahr auflief. Zu Beginn der Saison 2021/22 zog sich der offensive Mittelfeldspieler im Verbandspokalspiel gegen die TSG Balingen einen Kreuzbandriss zu, was ihn zu einer neunmonatigen Pause zwang. Im Frühjahr 2022 kämpfte sich Mayer erfolgreich in die Mannschaft zurück und ist seitdem wieder ein Stützpfeiler der Nullfünfer.

Kreativ und schussstark: Youngster Furkan Özüdogru. Foto: JoBaur Kreativ und schussstark: Youngster Furkan Özüdogru. Foto: JoBaur

Furkan Özüdogru ist ein SSV-Eigengewächs. Der 19-Jährige durchlief alle Jugendteams der Reutlinger. Nur in der D-Jugend spielte er ein Jahr bei der TSG Tübingen. Vergangene Saison war Özüdogru am Oberliga-Titelgewinn und Bundesliga-Aufstieg der A-Junioren beteiligt. Das erste halbe Jahr bei den Aktiven verlief für ihn zufriedenstellend. Nach Startschwierigkeiten kämpfte sich der 1,75 Meter große Offensivspieler immer näher an die Startelf heran und steht derzeit mit neun Oberliga-Einsätzen zu Buche. »Ich freue mich auf ein weiteres Jahr bei meinem SSV«, sagt Özüdogru, dem die Vereins-Verantwortlichen jüngst einen Ausbildungsplatz bei der Kemmler Baustoffe GmbH in Metzingen besorgten. (GEA)