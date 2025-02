Am Samstag, 1. März, startet der SSV Reutlingen in Großaspach ins Punktspieljahr 2025. Jonas Meiser vom SSV trifft dabei auf seinen Ex-Verein, mit dem er einst in der 3. Liga spielte.

Ist mit einer tollen Technik und starken Auffassungsgabe gesegnet: Jonas Meiser (am Ball). Foto: Joachim Baur Ist mit einer tollen Technik und starken Auffassungsgabe gesegnet: Jonas Meiser (am Ball). Foto: Joachim Baur

