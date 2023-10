Handballerinnen der HSG Stuttgart/Metzingen erobern dritte Liga

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART/METZINGEN. Die Handballerinnen der HSG Stuttgart/Metzingen haben die Tabellenspitze in der 3. Liga Süd erobert. Das Team von Trainerin Edina Rott setzte sich beim bisherigen Spitzenreiter SG Schozach-Bottwartal mit 28:24 (15:12) durch. Mit Torhüterin Marie Weiss, den Youngstern Ida Petzold (8 Tore) und Sabrina Tröster (1) sowie Marte Juuhl Svensson (6) hatten vier Akteurinnen aus dem Erstliga-Kader der TuS Metzingen ihren Anteil am Erfolg. Näher als auf zwei Tore kam Schozach-Bottwartal in der zweiten Halbzeit nicht mehr heran.

»Wenn man 15 Freie verwirft, kann man kein Spiel gewinnen«, haderte TVN-Trainer Mike Leibssle. Der Württembergligist TV Neuhausen musste sich bei der SG Schozach-Bottwartal mit 24:29 (11:11) geschlagen geben. »Wir haben die Situationen gut herausgespielt, scheiterten aber laufend an Schozachs Keeper Jan Oßmann«, berichtete Leibssle. Für die Ermstäler war’s nach dem überzeugenden 42:29-Auftaktsieg gegen die SF Schwaikheim der erste Dämpfer im württembergischen Oberhaus. Nach einer ausgeglichen ersten Hälfte gingen die Neuhäuser, die kurzfristig auf Toni Trenkle (Sprunggelenkverletzung) verzichten mussten, nach Wiederanpfiff mit 12:11 und 13:12 in Führung, gerieten dann aber 14:19 (41.) ins Hintertreffen. Der TVN gab sich jedoch nicht geschlagen. Beim 17:19 (43.) war das Leibssle-Team wieder dran. In der 53. Minute markierte Manuel Bauer mit seinem einzigen Treffer das 23:23. Danach setzte es aber vier Gegentore in Folge, die Niederlage war besiegelt. (kre)