Genialer Sololauf bringt Spieler des VfL Pfullingen an die ZDF-Torwand

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Welche eine Ehre! Pfullingens Tom Ankele darf sich an der legendären Torwand im ZDF-Sportstudio beweisen. Sein genialer Treffer zum 2:0 am Samstag im Verbandsligaspiel des VfL Pfullingen gegen die TSG Tübingen hat dem 20-Jährigen prompt eine Einladung ins ZDF-Sportstudio eingebracht. Am Samstag, den 3. Mai, darf der Pfullinger Mittelfeldspieler gegen einen noch nicht bekannten prominenten Kontrahenten und Studiogast antreten. Ankele traf im Derby 13 Sekunden nach dem Wiederanpfiff nach einem sehenswerten Sololauf aus der eigenen Hälfte zum 2:0-Endstand. VfL-Neu-Coach Albert Lennerth sagte zum GEA mit einem Augenzwinkern: »Nach dem Spiel habe ich gesagt: In dieser Situation war Tom wie Maradona.«

Kurios: Nur etwa eine Stunde nach dem Hochladen des Treffers auf der offiziellen ZDF-Plattform flatterte bereits die Einladung aus der Sportstudio-Redaktion ins Postfach. Noch absurder: Ein Treffer auf exakt dieses Tor des Pfullinger Kunstrasenplatzes führte schon einmal ins Mainzer Studio. Im November 2019 war es Mario Marinic, der mit einem Fallrückzieher zum 1:1 für seine TSG Backnang gegen den VfL traf. An der Torwand wollte es für den Backnanger Topscorer damals jedoch nicht klappen. (GEA)