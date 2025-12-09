Zwei neue Toilettenanlagen in der Reutlinger Innenstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Stadt erweitert ihr Angebot an öffentlichen Sanitäranlagen. Seit Herbst 2025 stehen am Albtorplatz und in der Bahnhofstraße zwei neue, moderne Toilettenanlagen bereit. Sie ersetzen die bislang genutzten WC-Container und markieren den Abschluss der 2015 vom Gemeinderat beschlossenen Toilettenkonzeption. Verantwortlich für Betrieb und Pflege der städtischen Anlagen sind die Technischen Betriebsdienste Reutlingen (TBR).

Die neuen Standorte bieten eine zeitgemäße, komfortable Ausstattung: Beide Anlagen verfügen über eine barrierefreie Unisex-Kabine mit Wickeltisch. Die Toiletten in der Bahnhofstraße umfassen zusätzlich eine weitere Unisex-Kabine sowie eine Kabine mit zwei Urinalen. Neu sind außerdem von außen zugängliche öffentliche Wasserentnahmestellen.

Für Sauberkeit sorgt eine automatische Hochdruckfußbodenreinigung. Sie wird nach jeder fünften Nutzung aktiviert und reinigt den Boden selbstständig. Die Nutzung der Toiletten kostet 0,50 Euro. Für Menschen mit Euro- oder CBF-Schlüssel sind die barrierefreien Kabinen kostenfrei zugänglich.

Mit den neuen Anlagen wächst das städtische Angebot auf insgesamt sechs öffentliche Toiletten. Bereits im Jahr 2020 wurden vier davon grundlegend saniert oder neu errichtet: Am Willy-Brandt-Platz (ZOB) und in der Krämerstraße fanden umfassende Modernisierungen statt. In der Krämerstraße entstand zudem eine vom Ministerium für Soziales und Integration geförderte »Toilette für alle«. Neu gebaut wurden im selben Jahr außerdem die Anlagen im Rosengarten und im Bürgerpark. (pm)