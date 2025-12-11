Mit rund drei Promille in Reutlingen unterwegs: Polizei zieht Autofahrer aus dem Verkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Dank eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers konnte die Reutlinger Polizei einen stark betrunkenen Pkw-Lenker am Mittwochnachmittag aus dem Verkehr ziehen. Dem Zeugen fiel gegen 17.15 Uhr ein 3er BMW in der Konrad-Adenauer-Straße auf, der in sehr unsicherer Weise unterwegs war. Der sofort verständigten Polizei gelang es, das Fahrzeug kurze Zeit später anzuhalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 36 Jahre alte Fahrer zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von rund drei Promille. Nach der fälligen Blutentnahme musste der Mann seinen Führerschein aushändigen. (pol)