Unfall auf B312 zwischen Reutlingen und Metzingen: Eine Schwerverletzte

REUTLINGEN. Kurz vor 20 Uhr hat sich am Mittwochabend ein schwerer Unfall auf der B313 ereignet. Eine 19-Jährige war mit einem Ford Fiesta von Reutlingen herkommend in Richtung Metzingen unterwegs. Das teilte ein Polizeisprecher dem GEA auf Anfrage mit.

Kurz nach Sondelfingen kam die junge Frau mit ihrem Auto aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Der Fiesta befuhr zunächst die angrenzende Böschung und prallte frontal gegen einen Baum. Anschließend schleuderte der Wagen durch einen Zaun und kam auf einem Feldweg zum Stehen.

Die Fahrerin konnte ihr Auto nicht mehr verlassen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwerverletzt in eine Klinik gebracht. Der Ford wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße in Richtung Metzingen kurzzeitig voll gesperrt werden. (ifi/pol)