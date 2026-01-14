Zwei neue Rettungswagen für den DRK-Kreisverband Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Der DRK-Kreisverband Reutlingen hat in zwei neue Rettungswagen investiert. Es handelt sich um die ersten Fahrzeuge aus dem gemeinsamen Beschaffungsprojekt »RTW Süd«.

Das Projekt »RTW-Süd« ist eine gemeinsame Initiative mehrerer DRK-Rettungsdienste aus dem Süden Baden-Württembergs. Ziel ist eine einheitliche Beschaffung von Rettungswagen, um eine koordinierte, standardisierte und wirtschaftlich effiziente Beschaffung zu realisieren.

Die ersten beiden neuen Fahrzeuge mit modernster Technik sind seit Herbst 2025 im Kreis Reutlingen im Einsatz. Sie sind an den Rettungswachen in Reutlingen und Bad Urach stationiert und ersetzen ein Kastenfahrzeug aus dem Jahr 2013 sowie ein Unfallfahrzeug.Die Grundlage des Projekts »RTW Süd« ist ein einheitliches Lastenheft für Fahrgestell, Kofferaufbau und Medizintechnik. Dadurch lassen sich die Auswahl- und Herstellungsprozesse deutlich optimieren. Aufgrund der aktuell langen Lieferzeiten von 24 bis 30 Monaten ermöglicht die gemeinsame Beschaffungsstruktur laut einer Pressemitteilung des DRK-Kreisverbands zudem eine bessere Kompensation kurzfristiger Fahrzeugausfälle, beispielsweise nach Verkehrsunfällen.

Mit dem Projekt »RTW Süd« unterstreichen demnach alle beteiligten DRK-Rettungsdienste ihr »Ziel einer zukunftsorientierten, effizienten und hochwertigen rettungsdienstlichen Versorgung«. Aktuell sind die DRK-Rettungsdienste Bodensee-Oberschwaben, Biberach, Heidenheim-Ulm und Sigmaringen beteiligt. Weitere Rettungsdienste aus anderen Regionen sind in Planung. (eg)