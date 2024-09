Zum bundesweiten Warntag heulen in Reutlingen die Sirenen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Donnerstag, 12. September, ist Bundesweiter Warntag. Ab 11 Uhr werden dabei im ganzen Land verschiedene Warnmedien getestet. In Reutlingen heulen am Warntag die fünf Sirenen entlang der Echaz. Ein einminütiger auf- und abschwellender Ton wird dann zu hören sein, wenig später gefolgt von der Entwarnung: ein gleichbleibender Heulton. Das teilt die Stadt Reutlingen in einer Pressemitteilung mit.

Außerdem soll es eine Test-Warnung auf den digitalen Informationsanlagen der Firma Ströer, auf den Monitoren in Bussen und an Haltestellen der RSV sowie auf dem städtischen Parkleitsystem geben. Auf dem Reutlinger Marktplatz beziehen Fahrzeuge Stellung, die die Bevölkerung mit mobilen Lautsprecher- und Sirenenanlagen warnen.

Meldung auf Smartphones

Neben den Warnungen vor Ort löst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) via Cell Broadcast eine Meldung auf Smartphones aus. Über Cell Broadcast wird derzeit noch keine Entwarnung versendet. Auch an Nutzer von Warn-Apps wie NINA sendet das BBK eine Test-Warnung. Ebenso wird im Fernsehen, Radio und Internet gewarnt. Da es sich um einen Probealarm handelt, besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Weitere Informationen gibt es auf www.bundesweiter-warntag.de. (pm)