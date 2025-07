Zig Millionen fahren mit Bus und Bahn in der Region Neckar-Alb

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Wegen einer Erkrankung des bisherigen Geschäftsführers Christoph Heneka hat sich der Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Neckar-Alb-Donau (Naldo) in Abstimmung mit allen Beteiligten entschieden, die Position der Geschäftsführung auszuschreiben und neu zu besetzen. Bereits im Januar hatte der Aufsichtsrat die beiden Bereichsleiter der Verbund-GmbH, Anne Lohmüller und Andreas Stanger, interimsmäßig zu weiteren Geschäftsführern bestellt. Als Doppelspitze verantworten sie ihre jeweiligen Bereiche seitdem auch maßgeblich in der Geschäftsleitung.

»Herrn Henekas plötzliche Erkrankung hat uns tief betroffen gemacht«, sagte Stefanie Bürkle, Vorsitzende des Naldo-Aufsichtsrats und Landrätin des Landkreises Sigmaringen. Seit seinem Start als Geschäftsführer im März 2021 habe Heneka eine klare Linie vertreten und die Prozesse des Verbundes deutlich verschlankt und modernisiert sowie den Naldo auf allen politischen Ebenen bestens vernetzt. Herausforderungen wie das Ende der Corona-Pandemie und die Einführung des Deutschlandtickets habe er zusammen mit seinen Mitarbeitern und den Verkehrsunternehmen bewältigt.

Deutlicher Innovationsschub

»Der Verkehrsverbund Naldo hat in den letzten vier Jahren einen deutlichen Innovationsschub in den Bereichen digitaler Vertrieb und Fahrplan erhalten. Dies hat dazu beigetragen, den Naldo als ÖPNV-Marke in der Region noch besser zu verankern«, so Bürkle. Der Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau ist einer der flächenmäßig größten Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg. Er besteht seit Januar 2002 und ist ein Zusammenschluss der Landkreise Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und des Zollernalbkreises sowie der Verkehrsunternehmen der Region.

Seitdem gibt es den Naldo-Tarif und somit einheitliche Fahrscheine, die über rund 50 Verkehrsunternehmen (Züge, Regionalbusse und Stadtverkehre) der Region anerkannt und verkauft werden. Das Verbundgebiet umfasst etwa 3.700 Quadratkilometer und der Tarif erreicht rund eine Million Einwohner. Dreizehn Eisenbahnlinien und 380 Buslinien mit etwa 3.900 Haltestellen sind im Verbund integriert. Im Geschäftsjahr 2024 nutzten knapp 68,4 Millionen Fahrgäste die Zug- und Buslinien im Naldo-Netz. Sitz der Verbundgeschäftsstelle ist Hechingen mit derzeit dreizehn Beschäftigten. (eg)