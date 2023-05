Wochenlanger Engpass auf der B28 in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Fahrbahndeckensanierung in der Schieferstraße/B 28 Fahrtrichtung Metzingen geht weiter. Nun sind der knapp 1,3 Kilometer lange Abschnitt zwischen Emil-Adolff-Straße und Brücke Hochstraße in Fahrtrichtung Metzingen sowie die Auf- und Abfahrt zur Rommelsbacher Straße an der Reihe.

Bereits die Baustelleneinrichtung führte am Sonntag zu starken Verkehrsbehinderungen auf der wichtigen Reutlinger Tangente wegen der zeitweisen Vollsperrung der Fahrspuren gen Tübingen.

Der Verkehr wird nun auf der Schieferstraße in beiden Richtungen einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Baumaßnahme ist in vier Bauabschnitte aufgeteilt. Für alle wird eine Umleitung ausgeschildert. Das Emil-Adolff-Areal ist ständig über die Schieferstraße erreichbar, zum Teil über Provisorien. Die Zufahrt zu den Betrieben wird ausgeschildert.

Ende je nach Wetter

Für die Bauabschnitte 2 und 3 wird der Verkehr im Kreuzungsbereich zwischen Emil-Adolff-Straße und Silberburgstraße auf die Fahrspur Richtung Tübingen übergeleitet und im Gegenverkehr an der Baustelle vorbeigeführt. Die Gesamtfertigstellung ist für den 7. Juli geplant. Da die Arbeiten laut Verwaltung stark witterungsabhängig sind, kann es zeitliche Verschiebungen geben. (sv/GEA)