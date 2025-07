Wochenlang Zugausfälle in Reutlingen und der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Pendler und Reisende auf den Bahnstrecken rund um Tübingen und Reutlingen müssen sich ab Ende Juli auf umfangreiche Fahrplanänderungen, Zugausfälle und Ersatzverkehr einstellen. Grund sind Bauarbeiten, die in drei Bauphasen bis Mitte September 2025 durchgeführt werden.

Drei Bauphasen mit Sperrungen und Ersatzbussen

In den Bauphasen 1 und 3 – vom 25. Juli (20 Uhr) bis 4. August (2 Uhr) sowie vom 30. August (4 Uhr) bis 15. September 2025 (1.30 Uhr) – ist zwischen Tübingen und Reutlingen nur eingleisiger Zugverkehr möglich. Es kommt zu Ausfällen auf den Linien RE 6 (Tübingen - Stuttgart), RB 63 (Tübingen - Reutlingen -Metzingen - Bad Urach) sowie MEX 12 und MEX 18 (jeweils Tübingen - Reutlingen). Die Deutsche Bahn setzt Ersatzbusse zwischen Tübingen, Reutlingen, Metzingen und Bad Urach ein. Zusatzzüge der Linie RE 63 fahren ohne Unterwegshalt zwischen Tübingen und Reutlingen, mit Umstiegsmöglichkeit Richtung Stuttgart.

In Bauphase 2 vom 4. August (2 Uhr) bis 30. August (4 Uhr) wird die Strecke zwischen Tübingen und Reutlingen komplett gesperrt. Betroffen sind erneut die Linien RE 6 (Tübingen - Stuttgart) ,RB 63 (Tübingen - Reutlingen - Metzingen - Bad Urach), MEX 12 und MEX 18 (jeweils Tübingen - Reutlingen). Auch Züge zwischen Entringen und Tübingen fallen aus, wenn sie in Entringen beginnen und enden. Als Ersatz verkehren Busse, unter anderem Direktbusse zwischen Tübingen und Stuttgart sowie Tübingen und Reutlingen. Zum Schäferlauf am 27. Juli werden zusätzliche Busse zwischen Metzingen und Bad Urach eingesetzt.

Ersatzhaltestellen nicht immer direkt am Bahnhof

Die Ersatzbusse halten am Reutlinger Hauptbahnhof vor dem Hotel Württemberger Hof (Richtung Metzingen/Bad Urach) und am Busbahnhof Bussteig 1 (Richtung Tübingen/Mössingen). Am Hautptbahnhof Tübingen starten sie am ZOB West an den Bussteigen R (Richtung Metzingen/Urach), O (Direktbus Stuttgart) und Q (Direktbus Reutlingen). In Stuttgart halten die Direktbusse nach Tübingen am Pariser Platz. Fahrgäste sollten beachten, dass die Ersatzhaltestellen nicht immer direkt an den Bahnhöfen liegen.

Zwischen Reutlingen und Bad Urach wird es aufgrund von weiteren Baumaßnahmen zudem bis Ende November 2025 zu weiteren Einschränkungen auf der Linie RB 63 kommen.

Digitale Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn

Die geänderten Fahrpläne sind in der digitalen Reiseauskunft abrufbar. Aktuelle Verbindungsauskünfte gibt es auf der Webseite der Deutschen Bahn und in der App DB Navigator. Die Lage der Ersatzhaltestellen für die Strecken Tübingen – Stuttgart und Metzingen – Bad Urach können über die hinterlegten Links bei Google Maps ananzeigen lassen und direkt eine Navigation starten. Tagesaktuelle Informationen zu allen Baustellen der Bahn gibt es auf der Webseite des Unternehmens. (pm/GEA)