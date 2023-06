Wo die neuen Blitzersäulen in Reutlingen stehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Autofahrer aufgepasst, denn die Stadt Reutlingen hat an mehreren Stellen nagelneue Blitzersäulen zur Überwachung der Geschwindigkeit aufgestellt. Sie ersetzen die alten Starenkästen durch modernste Technik.

Einen Laserteppich werfen die Geräte vom Typ »Traffistar S 350« auf die Straße, womit die fehleranfälligen Bodenschleifen überflüssig sind. Neu sind zwei Säulen an der Landstraße L 383 vor der Abzweigung nach Ohmenhausen oder stadteinwärts von der Alteburg kommend. Frische Anlagen dieses Typs stehen auch in der Alteburgstraße, in Ohmenhausen (Neue Straße), Betzingen (Jettenburger Straße) sowie Rommelsbach (Kniebisstraße). Nur ein Teil der Anlagen ist wirklich scharf, weil es nicht genug teure Kameraeinsätze gibt. (zen)