Wir suchen das GEA-Foto des Jahres - jetzt abstimmen!

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Heute stehen die "GEA-Fotos des Jahres" zur Abstimmung. Erneut haben wir alle GEA-Mitarbeiter – Fotografen, Redakteure, Freie Reporter – gebeten, uns ihre drei eigenen Lieblingsmotive zu schicken, die 2025 im GEA abgedruckt waren. 23 Kollegen haben sich beteiligt und 61 Motive eingereicht. Eine Jury, bestehend aus Chefredakteur Alexander Rabe, Mediengestalter Achim Goller und Profifotografin Uschi Pacher, hat daraus die 40 besten Motive ermittelt.

Per Klick können Sie sich für Ihr Lieblingsmotiv entscheiden. Die 25 Bilder mit den meisten Stimmen sind dann von Ende Februar bis Anfang Mai in einer Ausstellung in der GEA-Redaktion am Burgplatz zu sehen. Die Eröffnung, zu der Sie herzlich eingeladen sind, wird am 25. Februar gefeiert.

Von Landschaft bis Rockstar

Machen Sie also mit, stimmen Sie ab und gestalten Sie so die Ausstellung mit den »GEA-Fotos des Jahres« mit. Die Auswahl lässt auch dieses Jahr keine Wünsche offen. Es sind wieder Landschaften der Region zu sehen, bei magischem Licht in Szene gesetzt, aber genauso die rasante Schlüsselszene vom Tennisplatz. Menschen und Tiere sind in berührenden Porträts abgelichtet, doch ebenso die dramatische Szene vom Großbrand oder der energiereiche Auftritt einer Rockband. Und natürlich gibt es wieder jede Menge Momente aus dem lokalen Leben, von der Fasnet bis zum Brezelmarkt.

So funktioniert die Abstimmung So stimmen Sie bei GEA-Online ab:

Unter www.gea.de/fotos-des-jahres sind alle 40 Motive zu sehen. Wählen Sie von heute, Montag, 19. Januar, um 7 Uhr bis Sonntag, 1. Februar, um 24 Uhr Ihr Favoritenfoto und klicken auf »Abstimmen«. Geben Sie im Kontaktformular Ihre Daten ein. Nach dem Absenden erhalten Sie eine E-Mail, in der Sie den Bestätigungslink anklicken. Erst damit erhält das Foto Ihre Stimme und Sie landen im Lostopf. So stimmen Sie per Telefon ab:

Um telefonisch abzustimmen, rufen Sie von heute, Montag, 7 Uhr bis Sonntag, 1. Februar, 24 Uhr, an. Die Bildnummer Ihres favorisierten Fotos hängen Sie beim Wählen folgender Telefonnummer am Ende an:

01378 78070-

(0,50 €/pro Anruf)

Geben Sie nach der Aufforderung der Bandansage Ihren Namen und Adresse durch. Ein Beispiel: Für Bildnummer 10 würden Sie 01378 78070-10 wählen.

Zwei kleine Regeln haben wir eingebaut, um die Vielfalt in der Ausstellung zu sichern: Der Platz für Landschafts-Schmuckbilder ist in der Ausstellung auf maximal sechs Motive begrenzt; drei Plätze hingegen sind reserviert für die Rock-Pop-Jazz-Fotografie.

Blick in die Redaktionsräume des Reutlinger General-Anzeigers mit der letzten Ausstellung der »GEA-Fotos des Jahres«. Foto: Michaela Staiger Blick in die Redaktionsräume des Reutlinger General-Anzeigers mit der letzten Ausstellung der »GEA-Fotos des Jahres«. Foto: Michaela Staiger

Nun sind also Sie dran! Ab diesen Montag, 19. Januar, von 7 Uhr morgens bis Sonntag, 1. Februar haben Sie die Chance abzustimmen. Sie bestimmen damit gleichzeitig mit, welches das »GEA-Foto des Jahres wird«: nämlich das mit den meisten Stimmen. Und wer der GEA-Fotograf oder die GEA-Fotografin des Jahres wird: nämlich der Schöpfer oder die Schöpferin des betreffenden Motivs.

Preise zu gewinnen

Unter allen Teilnehmern der Abstimmung verlost der GEA fünf Preise. Als Hauptgewinn winkt eines der 40 Motive auf Leinwand, welches sich die oder der Glückliche aussuchen kann. Zweiter und dritter Preis sind je ein Jahresabo des Magazins »Alblust«. Als vierter Preis lockt ein Wandkalender mit Bildern vom Bodensee, als fünfter das Buch »Faszination Schönbuch – Ein Report aus dem Wald« des GEA-Redakteurs im Ruhestand Roland Bengel, erschienen im Oertel + Spörer-Verlag.

Wer holt sich diesmal den Titel »GEA-Fotograf des Jahres«? Foto: Achim Goller Wer holt sich diesmal den Titel »GEA-Fotograf des Jahres«? Foto: Achim Goller

Man darf gespannt sein, wer diesmal bei der Leser-Abstimmung das Rennen macht. Die idyllische Landschaft oder die rasante Sportszene? Der Rockmusiker in Aktion oder der Trabi beim Zweitakter-Treffen? Der Kaltblüter beim Fuhrmannstag oder die Gipfelkreuz-Aufstellung auf dem Georgenberg? Jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie ab! Stellen Sie für uns die Ausstellung mit den GEA-Fotos des Jahres zusammen! Gewinnen Sie mit etwas Glück einen der Preise! Und kommen Sie am besten am 25. Februar auch zur Vernissage! (GEA)