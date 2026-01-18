Den Albtrauf mitten in die Stadt geholt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wie überträgt man einen 40 mal 40 Zentimeter großen Druckstock aus Holz auf eine 14 mal 20 Meter große Gebäudefassade? Das klingt kompliziert und war es auch. Das »Making of« des Kunstwerks »Resonanz«, das die Reutlinger Künstlerin Tanja Niederfeld an einem Neubau in der Stuttgarter Straße anbringen ließ, wurde am Sonntagmorgen im Kunstmuseum erläutert. Im vollbesetzten Saal begrüßte Leiter Stephan Rösler die Gäste, darunter Baubürgermeisterin Angela Weiskopf und Mitglieder des Gemeinderats.

Schlicht und kahl sah sie aus, die fensterlose Nordseite des Wohngebäudes in der Stuttgarter Straße, neben dem Neubau des Landratsamts. Daher entschied sich die GSW (Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau) Sigmaringen, die das Wohnhaus hatte errichten lassen, die Fassade künstlerisch gestalten zu lassen. Niederfeld, seit 1995 als selbstständige Künstlerin in Reutlingen tätig und bekennender Fan der umgebenden Landschaft, reichte einen Entwurf ein, der in abstrakter Form den Albtrauf darstellt. »Wenn ich wandere, sammle ich Eindrücke, die dann in meine Arbeiten einfließen können«, so Niederfeld.

»Es war kalt, windig und hoch und der Verkehrslärm war immens«

Unter dem Albtrauf, wiedergegeben als blaues Band, befindet sich eine kleinere Struktur, die als Weg oder Fluss interpretierbar ist. Dies lässt die Künstlerin offen. Eine Vorgabe für den Entwurf, der vom Gestaltungsbeirat ausgewählt wurde, war eine sichtbare Holzmaserung, die auf die Tradition des Holzdrucks in der Nachfolge von HAP Grieshaber verweisen sollte. Der Niederfeld-Entwurf setzte alles überzeugend um und erhielt den Zuschlag für die Weiterentwicklung im April 2025.

Auch die Maserung des Druckstocks wurde auf die Fassade übertragen. Foto: Gabriele Böhm Auch die Maserung des Druckstocks wurde auf die Fassade übertragen. Foto: Gabriele Böhm

»Aber wie bringt man das Motiv an die Wand, sodass es wirkt wie hineingeschnitten?« war die nächste Frage, die die Künstlerin beschäftigte. »Ich musste Künstler finden, die diese Haptik darstellen konnten.« Viele Telefonate habe sie wegen dieses außergewöhnlichen Projektes von Mai bis August geführt und schließlich Christoph Ganter (»Jeroo«) aus Stuttgart und Roman de Laporte (»Jack Lack«) aus Köln, international tätig, dafür gewinnen können. Tanja Niederfeld gab bei ihnen zunächst ein mal ein Meter große Probewände in Auftrag, legte sie dem Gestaltungsbeirat vor und bekam das Okay.

Mit überraschend kleinen Rollen und Pinseln malten die beiden Fassadenkünstler den Entwurf auf die Fassade. Dabei orientierten sie sich an den horizontalen Linien der seitlichen Balkone und an ihren Handyfotos. Dies alles auf einer wackeligen Hebebühne, durch die jeweils streifenartig von oben nach unten gearbeitet werden musste und die für einen neuen Abschnitt jeweils versetzt wurde. »Es war kalt, windig und hoch und der Verkehrslärm war immens«, erinnert sich Niederfeld, die mehrmals am Tag auf die Hebebühne stieg und sich mit Ganter und Laporte abstimmte. Im Grunde sei es ein ganz neues Kunstwerk entstanden, das man gemeinsam entwickelt habe.

»Naturerfahrung kommt an eine Stelle, wo sie mitten im Verkehrsgetümmel fremder nicht sein kann«

»Zur Kontrolle mussten wir immer wieder dicht an die Wand und dann wieder auf Abstand gehen.« Was bedeutete, den schmalen Mittelstreifen, liebevoll »Suizidstreifen« genannt, in der vierspurigen Bundesstraße aufzusuchen und die Fernwirkung des Kunstwerkes zu begutachten. Dann ging es wieder hinauf, wo man den Arm lang machen musste, um von der Hebebühne aus die Farbe auf der Fassade auftragen zu können. Zum Schluss signierte Tanja Niederfeld ihr Werk. »Das Motiv ist Teil der `Resonanz´- Reihe, mit der ich mich intensiv beschäftigt habe. Ich empfinde das großformatige Werk als Zusammenfassung meiner ganzen bisherigen Arbeit«, formulierte Niederfeld.

Der dargestellte Albtrauf erscheint als »Blaue Mauer«, doch kamen in vielen Schichten übereinander auch Gelb und Grün sowie viele Mischtöne zum Einsatz. Das fertige Kunstwerk, so Niederfeld, entspreche damit ihrem Druckstock, der durch vielfache Verwendung ebenfalls ein lebhaftes Farbspektrum aufweise. Und auch die Malerei, die aufgrund des Wetterwechsels in nur vier Tagen entstehen musste, werde sich beispielsweise durch Witterungseinflüsse immer wieder leicht verändern.

Der Leiter des Kunstmuseums Stephan Rößler würdigte Niederfelds Werk. Foto: Gabriele Böhm Der Leiter des Kunstmuseums Stephan Rößler würdigte Niederfelds Werk. Foto: Gabriele Böhm

»Blickt man zwischen den neuen Gebäuden hindurch, dann erblickt man den echten Albtrauf«, so Rößler. Für die offizielle Präsentation des Kunstwerks hatte das Kunstmuseum die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, denn Niederfeld ist dort auch als Dozentin tätig. »Darüber hinaus ist es wirklich eine sehr gute Arbeit«, lobte der Leiter. »Naturerfahrung kommt an eine Stelle, wo sie mitten im Verkehrsgetümmel fremder nicht sein kann.« Doch gerade deshalb stehe das Kunstwerk dafür, zu entschleunigen, sich auf die Natur zurückzubesinnen und damit wieder in Resonanz zu gehen. »Ich bin sehr froh, dass wir wieder ein Kunstwerk im öffentlichen Raum haben.«

Gemeinderätin Edeltraut Stiedl begrüßte, dass der Gemeinderat mehrheitlich dem Projekt zugestimmt habe. »Das Werk ist unglaublich gut gelungen und sehr hochwertig«, so auch Corinna Greulich, Geschäftsstellenleiterin des Gestaltungsbeirats. (GEA)