Die Region auf der CMT: Neues »Wir«-Gefühl statt Urzeiten

STUTTGART. Die Musik spielte am Wochenende in Halle neun, und sie spielte gut: Drei Tage lang (letztmals am Montag) werben die elf Landkreise der Schwäbischen Alb auf der CMT-Tochtermesse »Fahrrad- und Wanderreisen« mit einem gemeinsamen Auftritt. Einzelaktionen vergangener Zeiten wurden wirkungsvoll gebündelt, Eifersüchteleien sind überwunden . »Früchtetrauf« steht erstmals gleichberechtigt neben den »Eiszeitpfaden«, der »Albschäferweg« auf Augenhöhe mit den »Hochgehbergen«. Das ergibt einen wuchtigen Aufschlag, der offenkundig allen gefällt. Die Touristiker strahlen.

Und so empfing am Samstag kurz nach der Messeeröffnung ein ebenfalls strahlender Mike Münzing die Prominenz in Halle neun. Als Vorsitzender des Schwäbischen Alb Tourismusverbands (SAT) wusste er sein Team in Rufweite hinter sich, während früher Einzelkämpfer weit verstreut sich manchmal gegenseitig absichtlich überhörten. So aber zogen die Älbler an einem Strang.

Anstecknadeln für Albhelden

Das neue »Wir-Gefühl« gefiel Staatssekretär Patrick Rapp (CDU), der in der aktuellen Landesregierung für Tourismus zuständig ist und mit seiner kleinen Entourage bei Münzing landete. Als Ehrengast nahm er ein paar Wandersocken entgegen und verriet dafür sein Erfolgsrezept: Radeln und Wandern könnten nur mit Gastronomie und Kultur gemeinsam ein rundes Bild ergeben. Die Schwäbische Alb könne mit dieser Mischung gegen die Konkurrenz bestehen. Münzig zeichnete ihn dafür mit einer grünen Anstecknadel aus, Aufschrift »Albheld«. Von seiner persönlichen Referentin angetrieben, zogen Rapp und Gefolge weiter Richtung Schwarzwald.

Am angestammten Platz des SAT, nämlich in Halle sechs, tritt die bisherige Gallionsfigur des Löwenmenschen und das Sammelsurium der »Erlebniswelten« letztmals in Erscheinung, allerdings sehr dezent. Das einstmals geschlossene Band an der Hallendecke über dem SAT-Auftritt zerfällt in einzelne Teile, was dem Auftritt nicht schadet. Im Gegenteil, so kommt die Vielfalt stärker zum Ausdruck. Konstruierte Begrifflichkeiten verschwinden zugunsten einer neuen Lockerheit. Die Alb ist, was sie ist - nicht mehr und nicht weniger.

SAT-Vorsitzender Mike Münzing (mit Mikrofon) und SAT-Geschäftsführer Holger Bäuerle (Mitte) empfingen den Tourismusstaatssekretät Patrick Rapp (rechts vorne). Links Radexpertin Ursula Teufel vom SAT , rechts der Münsinger Touristiker Hans-Peter Engelhart. Foto: Conzelmann

Ein Vorbote auf den neuen Auftritt? Zwei Werbeagenturen liegen auf den letzten Metern gleichauf. Wer das Rennen macht, wird im Lauf des Jahres entschieden. Die Touristiker wissen selbst noch nichts. Die Praktiker sind vor allem am großen Ganzen interessiert. Daniel Tress, Betreiber der Wimsener Mühle und Repräsentant am Stand der Stadt Hayingen: »Ich finde die Präsentation unter einem gemeinsamen Dach gut.« Und das wird sicher auch so bleiben.

Bad Urach extra-präsent, Reutlingen glänzt durch Abwesenheit

Auffallend dominant vertreten ist Bad Urach, sowohl in Halle sechs als auch in Halle neun. Beides Mal wirbt die Stadt mit ihrem eigenen Namen (»Kurstädtle«) und Extra-Präsenz in Form von Raum und Personal, zwar integriert im SAT-Verbund, wohl aber deutlich stark sichtbar. Das andere Extrem ist wie im Vorjahr die Stadt Reutlingen, die durch vollständige Abwesenheit glänzt, sowohl namentlich als auch personell. Keine Spur von der ehemaligen Reichsstadt, was vor allem den Reutlingern auffällt, die einfach mal »Hallo« sagen wollen und ein Stück Heimat vermissen.

Informieren über die Schwäbische Alb: Walburg Speidel (links) vom Biosphärengebiet und Sarah Reinhardt von der Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb. Foto: Conzelmann

Was waren das für Zeiten, als eine laufende Mutschel über die CMT wankte und für die »Stadt der Becken« warb. Sarah Reinhardt, Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb im Landkreis Reutlingen, hat irgendwo Verständnis. Die Stadt wolle einfach mal neue Wege gehen, weil sie auch weniger auf Freizeit als Übernachtungsgrund setze anstatt auf Geschäftsreisende. Außerdem sei die Stadt neuerdings auf anderen Tourismusmessen vertreten. Die Reutlinger Besucher quittieren es mit Stirnrunzeln und Achselzucken - ein Stück Identität weniger.

Neue Wanderbroschüre mit 13 Touren

Dafür hat Sarah Reinhardt eine neue Wanderbroschüre im Gepäck, die 13 neue Wandervorschläge im Landkreis Reutlingen beinhaltet. Die Broschüre findet reißenden Absatz. Um 14 Uhr, also nach vier Messestunden, zog Reinhardt bereits eine positive Bilanz. Die Gäste seien interessiert und für Informationen offen. Ähnlich positiv äußert sich Heinrich Beck, Inhaber der Römersteiner Backstube Becka-Beck, der lange Schlangen vor seiner Messebäckerei verzeichnet. Die Brezel ist und bleibt ein Wahrzeichen und »Heiner« Beck bleibt ein wahrer Leuchtturm im Messegewühl.

Leider auf der CMT für andere Auftraggeber unterwegs: Der Reutlinger Clown Dieter von Au, hier mit der Balinger Touristikerin Silke Leibold samt Tochter. Foto: Conzelmann

Kein Reutlinger also in Halle sechs? Oh doch, und was für einer: Der Reutlinger Dieter von Au treibt im Clownskostüm sein freundliches Unwesen. Als lustiger Profi verzaubert er einen Löffel in eine Gabel, während sein Geldbeutel Feuer fängt. Ein echtes Aushängeschild für gute Laune, leider auf der CMT nicht für Reutlingen, sondern im Auftrag des Europaparks unterwegs. Wer zahlt, bestimmt, und das sind in diesem Fall andere.

Ein unschönes Ritual war am Wochenende wiederum der Verkehr: Wie jedes Jahr am Eröffnungswochenende sind die Straßen rund um die Messe morgens derart verstopft, dass sich der Verkehr auf der B 27 bis nach Bonlanden staut. Aussteller und Besucher sind gleichermaßen betroffen. Gesetz der Stunde: Man sollte die doppelte Zeit einplanen oder unter der Woche kommen. Zumal wegen Bauarbeiten an Stuttgart 21 die S-Bahnen aus Stuttgart wegfallen - an beiden Wochenenden. (GEA)