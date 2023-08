Wie lange es in der Region noch schwül und nass bleibt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Juli war noch ein Monat mit sehr sommerlichen Temperaturen, der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der August dagegen fiel weitgehend ins Wasser. Anfang des Monats ereignete sich in Reutlingen ein massives Unwetterereignis. Hagel und Starkregen sorgten für Überschwemmungen. Mittlerweile sind die Temperaturen zwar wieder gestiegen, jedoch kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Gewittern. Gleichzeitig plagt warme und feuchte Luft die Bewohner in Reutlingen und der Region.

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge geht es erstmal so weiter. Laut DWD-Meteorologe Clemens Steiner sind weitere starke Gewitter, Stürme, Böen und Hagel nicht auszuschließen. »Die Gewitteraktivität und die sehr schwüle Luftmasse bleiben bis Donnerstag erhalten«, sagt Steiner. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, ist im Tagesverlauf, vor allem nachmittags und abends, erneut mit Gewittern zu rechnen.

Doch Ende der Woche ändert sich die Wetterlage. Die gute Nachricht: Am Freitag, Samstag und Sonntag wird es wieder deutlich trockener. »Die Luft ist dann nicht mehr so schwül«, berichtet Steiner. Die Temperaturen steigen am Wochenende. In Reutlingen und Tübingen erreichen sie bis zu 34 Grad Celsius. »Auch am Montag und Dienstag bleibt es trocken und das Wetter sieht freundlich aus«, ergänzt der Meteorologe. (GEA)