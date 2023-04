Wetter an Ostern in der Region freundlicher

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/STUTTGART. Beim Wetter in der Region Neckar-Alb geht es wieder bergauf. Langsam kriechen zum Osterwochenende die Temperaturen aus dem Keller und auch die Sonnenscheindauer nimmt zu. Nach noch einigen, vor allem frostigen Nächten, versprechen die Wettermodelle Besserung für die Feiertage.

Laut Thomas Schuster von Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart gehen die Temperaturen wieder in den zweistelligen Bereich. »Das werden am Karfreitag bis zu 11 Grad werden und am Osterwochenende klettern sie auf etwa 13 Grad. Windgeschützt und in der Sonne kann sich das auch noch drei bis vier Grad wärmer anfühlen.«

Die Nächte bleiben laut DWD allerdings kalt. Mehr als zwei bis drei Grad sind nicht drin - Bodenfrost inklusive. Über 600 Meter rutscht die Thermometer-Anzeige sogar wieder leicht in den Minusbereich. Der Trend zu etwas besserem Wetter bleibt laut Vorhersage des DWD aber erhalten.

»Wir kommen über Ostern in den Genuss eines schwachen Hochdruckeinflusses aus Richtung Nordwesten, besonders stabil ist diese Lage allerdings nicht«, so DWD-Mann Thomas Schuster. Das bedeute vor allem für den Karfreitag, dass es neben sonnigen Abschnitten auch immer mal wieder einzelne Regenschauer geben könne. Für den Samstag und den Sonntag prognostiziert er allerdings trockenes Wetter: »Da werden am Tag zwischen fünf und sechs Stunden Sonne drin sein.« Auch am Ostermontag sei keine größere Änderung dieser Wetterlage zu erwarten. Während der Feiertage gebe es zudem nur schwachen Wind. (GEA)