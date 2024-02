Welche Veranstaltungen es bei den »Reutlinger Frauenwochen« gibt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Internationale Frauentag am 8. März wird in Reutlingen seit vielen Jahren gefeiert. Mit den »Reutlinger Frauenwochen« rund um den 8. März wird eine vielfältige Veranstaltungsreihe mit Workshops, Diskussionen und kulturellen Angeboten zum Thema Gleichstellung der Geschlechter geboten.

Insgesamt 13 Veranstaltungen feiern in diesem Jahr »75 Jahre Grundgesetz« und erinnern daran, dass Gleichstellung der Geschlechter und Unantastbarkeit der Menschenwürde immer noch keine Selbstverständlichkeit ist. »Männer und Frauen sind gleichberechtigt« heißt es in Artikel 3 des Grundgesetzes, der von Frauen hart erkämpft wurde. »Der Auftrag dieses Artikels ist bis heute aktuell«, sagt Oberbürgermeister Thomas Keck.

Startschuss für die Frauenwochen ist am Freitag, 1. März: Anlässlich des Weltgebetstages haben Frauen aus Palästina Gebete, Gedanken und Lieder unter dem Motto »… durch das Band des Friedens« für ökumenische Gottesdienste in verschiedenen Gotteshäusern vorbereitet.

Bei einem Benefizkonzert am Donnerstag, 7. März, zugunsten von »Sisters – für den Ausstieg aus der Prostitution! e. V.« spielt das Klavierduo Shoko Hayashizaki – Michael Hagemann das vierhändige »Grand Duo« um 20 Uhr im Spitalhofsaal (Karten: 20 Euro, ermäßigt 10 Euro) an der Abendkasse. Das Konzert findet im Rahmen der Fotoausstellung »Gesichtslos – Frauen in der Prostitution« von Soroptimist International Reutlingen statt, die bis 22. März in der VHS zu besichtigen ist.

Am Freitag, 8. März, ist um 16.30 Uhr auf dem Marktplatz eine Kundgebung von den DGB- und Verdi-Frauen angesetzt. Das Frauenforum Reutlingen unterstützt die Kundgebung und demonstriert für die Kampagne »Wir stehen auf! Gemeinsam für gleiche Rechte« des Landesfrauenrats. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung vom Duo SaHaRa.

Im Anschluss wird das Jubiläum des Grundgesetzes gefeiert. Die Stadt Reutlingen lädt gemeinsam mit dem Verein Görls ab 18.30 Uhr zu einem Umtrunk mit »politischen Häppchen«, Musik und Theaterhighlight ins Rathaus. OB Keck wird die Feier mit einem Grußwort eröffnen.

Bereits am Vormittag, von 9.30 bis 12 Uhr, laden Ferda International, das Forum muslimischer Frauen im Landkreis Reutlingen und die Volkshochschule Reutlingen zum Internationalen Frauenfrühstück in der Volkshochschule (Eintritt frei, Spenden erwünscht). Die Veranstaltung »Starke Gründerinnen im Porträt« richtet sich an Frauen, die an einer Gründung interessiert sind. Sie ist ebenfalls am 8. März, 9.30 bis 12 Uhr in der IHK Reutlingen (Hindenburgstraße 54, Anmeldung unter https://veranstaltungen.ihkrt.de/gruenderinnen2024).

»Frauen lesen für Frauen« heißt es am Samstag, 9. März, von 11 bis 14 Uhr in der Stadtbibliothek Reutlingen. Andrea Däuwel-Bernd, Berya Inci, Luba Maier, Astrid Stähler und Dr. Christl Ziegler lesen aus Büchern und Texten (ohne Anmeldung, Eintritt frei).

Gedenktafeln für Frauen

Am selben Tag und ebenfalls in der Stadtbibliothek ist von 17 bis 18.30 Uhr die Veranstaltung »Frauenbiografien – literarisch erzählt: Elisabeth Gerdts-Rupp«. Brigitte Bausinger gibt einen Einblick in die außergewöhnliche Biografie der Wissenschaftlerin und Poetin. Tonne - Schauspielerin Chrysi Taoussanis liest dazu ausgewählte Texte (Eintritt: 9, ermäßigt 6 Euro, Anmeldung unter www.stadtbibliothek-reutlingen.de).

Am ehemaligen Beginenhaus (Lindenstraße 21-27) wird am Sonntag, 10. März, von 11 bis 13 Uhr eine Gedenktafel eingeweiht. Solche Tafeln sollen die Bedeutung von Frauen im Stadtbild sichtbar machen. Anschließend ist ein Nachgespräch zu vorhandenen und in Planung befindlichen Gedenktafeln im Haus von Görls.

»Abenteuer Arbeitsmarkt« ist ein offenes unverbindliches Beratungsangebot für Frauen am Montag, 11. März, von Agentur für Arbeit und Jobcenter Landkreis Reutlingen (Albstraße 83): Über den Tag verteilt bieten die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt kurze Impulse zu relevanten Themen mit offenem Austausch an. Im Anschluss gibt es Einzelberatung. Um 10 Uhr geht es um das Thema »Teilzeitausbildung für Mütter und Deutschlernende«. Um 11 Uhr heißt es »Bin ich gut genug? Stärken erkennen und strategisch nutzen«. Um 12 Uhr steht die Frage »Was darf gefragt werden im Vorstellungsgespräch?« im Mittelpunkt und um 13 Uhr gibt es Tipps, wie der Minijob als Einstieg genutzt werden kann (Anmeldung nicht erforderlich).

Unter dem Titel »We are women, we are strong« berichtet der Frauenverband Courage mit Bildern über die »Internationale Konferenz der Bergarbeiter:innen«, die 2023 in Thüringen stattfand. Der Eintritt ins Katholische Erwachsenenbildungswerk Reutlingen (Schulstraße 28). Eintritt frei, Spenden sind willkommen. Anmeldung ist nicht erforderlich.

»Warten Sie mal … Bestandsaufnahme zur Situation von Frauen auf dem Wohnungsmarkt« ist die letzte Veranstaltung der Reutlinger Frauenwochen. Bei der Expertinnenrunde samt Diskussion am Montag, 18. März, 14.30 bis 17 Uhr in der Volkshochschule Reutlingen, ist der Eintritt frei. Eine Anmeldung für die von Frauen am Werk organisierte Veranstaltung ist nicht erforderlich. (eg)

