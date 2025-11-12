Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

The Wats. Im Rahmen der Sonic-Visions-Reihe thematisiert das Musiktheater hochaktuelle Fragen wie sexualisierte Gewalt, Klimakatastrophe und die Suche nach Selbstbestimmung mit musikalischen Mitteln. Die Klang- und Visuals-Performance steigt am Freitag, 14. November, 20 Uhr, im franz.K.

Das Musiktheater The Wats ist am Freitag im Rahmen der Sonic-Visions-Reihe im franz.K zu Gast. Foto: BINDER Das Musiktheater The Wats ist am Freitag im Rahmen der Sonic-Visions-Reihe im franz.K zu Gast. Foto: BINDER

Shady Lane. Die fünf Musiker um Frontfrau Susann spannen am Freitag, 14. November, 20.30 Uhr, im Jazzclub in der Mitte den Bogen zwischen alten Bluesklassikern und modernen Interpretationen von Joe Bonamassa, John Mayer, Robben Ford, Jessy Martens und der J. Geils Band.

Norma Winstone & Kit Downes. Die Sängerin Norma Winstone, bekannt für ihre vokale Ausdruckskraft, und der Pianist und Organist Kit Downes, einer der innovativsten Musiker seiner Generation, treffen bei diesem Jazzkonzert des aufeinander. Am Samstag, 15. November, 20 Uhr, im Pappelgarten.

Black Cat Bone. Aus altbekannten Versatzstücken des Blues basteln die fünf Katzenknochen ihre Songs. Sie kommen als Zwölftakter mal gut gelaunt, mal melancholisch, denn wieder mit enormer Durchschlagskraft daher. Nachzuhören ist das am Samstag, 15. November, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte.

Soulicate. Die 13-köpfige Soul-Coverband aus Stuttgart bietet Soul-Klassiker der 60er- und 70er-Jahre, Neosoul der 80er und 90er bis hin zu aktuellen Titeln mit einer ordentlichen Portion Funk. Am Sonntag, 16. November, 12.30 Uhr, spielt das Großensemble erstmals im Pappelgarten.

Antonio Andrade Quartett. Seit fast 50 Jahren zupft Antonio Andrade die Saiten seiner Flamenco-Gitarre, die im Zusammentreffen von Musikern und Tänzerinnen im Mittelpunkt steht. Am Sonntag, 16. November, 19 Uhr, stellt das Quartett sein neues Programm »Fuego« im franz.K. vor.

Tübingen

Kakkmaddafakka. Mit dem Song »Restless« hat die norwegische Band bereits 2011 einen Hit gelandet, der getrost als Indie-Klassiker bezeichnet werden darf. Die Band mit dem eindrucksvollen Namen – der auf norwegisch übrigens »Partytiere« bedeutet, – kommt am Samstag, 15. November, 20 Uhr, ins Sudhaus.

Ensemble Phorminx. Das aktuelle Programm des Ensembles spannt einen Bogen über einen Zeitraum von fast 40 Jahren und nimmt individuelle Entwürfe von Neuer Musik auf. Das fünfköpfige Ensemble spielt am Sonntag, 16. November, 19 Uhr, in der Sudhaus Peripherie.

Oferdingen

Charmin' Carmen. Die Stuttgarter Band präsentiert Americana-, Ska-, Pop-, Punk- und Rock’n Roll-Blüten sowie Songs von ihrem siebten Longplayer »Steady Companions« und der brandneuen EP »R.S.V.P«. Am Samstag, 15. November, 20.30 Uhr, spielt die fünfköpfige Band im Lammba Zamba.

Glems

Maybug. Für Anhänger von traditionellen Folkrockklängen dürfte die Band um Hirsch-Wirt Walter Dieterle eine wichtige Adresse sein. Die sechsköpfige Gruppe bietet unter Verzicht auf jegliche technische Effekte Folkrock vom Feinsten, und zwar am Freitag, 14. November, 20.30 Uhr, in ihrer Homebase Hirsch.

Meidelstetten

Thorbjørn Risager & The Black Tornado. Dänemarks führende Roots-Band kramt in ihrem persönlichen Songfundus, sondiert virtuos das Terrain zwischen Rock'n'Roll und Soul, Blues und Boogie. Die siebenköpfige Band präsentiert ihr neues Album »House of Sticks« am Samstag, 15. November, 20.30 Uhr, im Adler.

Rottenburg

Roots of the Moods. Die fünf Jungs haben sich als Aufgabe gesetzt, die wilden Jahre der 50er- und 60er-Jahre in einem neuen Licht zu präsentieren. Am Samstag, 15. November, 20 Uhr, spielt die fünfköpfige Band im Old Hamburg einen Mix aus Rock’n’Roll, Rockabilly, Blues bis hin zu Country-Songs. (jüsp/pr)