Wegen Bauarbeiten: Betzinger Dorffest fällt aus

REUTLINGEN-BETZINGEN. Wie in anderen Bezirksgemeinden steigt das Dorffest in Betzingen im Zwei-Jahres-Rhythmus. 2023 wurde das letzte Mal groß gefeiert, in diesem Sommer war das Event auf dem Julius-Kemmler-Platz für den 5. Juli geplant. Doch jetzt muss es aus dem Terminkalender gestrichen werden. Grund ist der aufwendige Neubau der Brücke Hoffmannstraße und die Arbeiten im Bereich der Echaz, die voraussichtlich bis Herbst dauern. Der Kemmlerplatz ist deshalb nur eingeschränkt nutzbar, denn der südliche Teil wird für die Baustelleneinrichtung gebraucht.

Eine Alternative zum angestammten Festplatz gibt es nicht – schon wegen der notwendigen Strom- und Wasseranschlüsse. Da die Baumaßnahme dem für die leidgeplagte Bezirksgemeinde immens wichtigen Hochwasserschutz dient, werden es die Betzinger vermutlich verschmerzen, dass sie in diesem Jahr auf ihr Dorffest verzichten müssen. (GEA)