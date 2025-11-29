Frau fährt in Betzingen betrunken Auto und beleidigt Polizisten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen zahlreicher Straftaten muss sich eine 51 Jahre alte Frau verantworten, wegen welcher die Polizei am Freitagabend in Betzingen tätig werden musste. Das berichtet die Polizei. Gegen 22 Uhr wurde die Polizei zunächst zu Streitigkeiten in die Wilhelm-Kuhn-Straße gerufen. Vor Ort konnten die Beamten feststellen das es dort zwischen Familienangehörigen zu einem verbalen Streit gekommen war. Im Rahmen der Sachverhaltsabklärung wurden die Polizeibeamten von einer 51-jährigen Frau, die an den Auseinandersetzungen beteiligt war, mehrmals beleidigt. Weiterhin verhielt sie sich unkooperativ und widersetzte sich den Maßnahmen der Beamten, weswegen ihr letztlich Handschellen angelegt werden mussten.

Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der 51-Jährigen einen Wert von über einem Promille. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass die Frau zuvor alkoholisiert und unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln und Medikamenten mit ihrem Fahrzeug zur Einsatzörtlichkeit gefahren war. Aufgrund dessen musste die Frau im weiteren Verlauf noch einer Blutentnahme unterziehen. Die Ermittlungen zu der ursprünglichen innerfamiliären Auseinandersetzung dauern an. (pol)