Wechsel bei Reutlinger Grünen-Fraktion: Andres Lächele rückt für Ariane Wiedemann nach

Andres Lächele ist für Ariane Wiedemann in den Reutlinger Gemeinderat nachgerückt. Foto: Privat

REUTLINGEN. Die Grünen-Stadträtin Ariane Wiedemann hat zum 31. Juli ihr Gemeinderatsmandat niedergelegt. Sie war seit 2019 für die Fraktion der Grünen und Unabhängigen im Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss sowie im Schulbeirat tätig, dazu in verschiedenen Aufsichtsräten. Ein weiterer Bereich betraf ihr Engagement im Familienforum. Der Themenbereich Kinderbetreuung und familienfreundliche Kommune waren ihre Schwerpunktthemen. Durch ihr ebenfalls großes berufliches Engagement und ihre familiäre Situation war es ihr jedoch nicht mehr möglich, der Gemeinderatsarbeit entsprechend ihrem Anspruch weiter nachkommen zu können.

Als Nachrücker hat Andres Lächele den Gemeinderatsplatz seiner Vorgängerin eingenommen. Aufgrund seines beruflichen Hintergrunds als Holzbauunternehmer und Gebäudeenergieberater wird er die Fraktion im Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss, im Betriebsausschuss der Stadtentwässerung sowie in verschiedenen Aufsichtsräten vertreten. Stadtrat Fabio Cani wird deshalb vom Bau-, Verkehrs, und Umweltausschuss in den Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss wechseln, wie die Fraktion in einer Pressenotiz mitteilt. (GEA)