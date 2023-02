Was machen nach der Schule? Reutlinger Berufsschulen laden zu Infotagen ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Über Bildungsangebote können sich Schülerinnen und Schüler bei den Infotagen der beruflichen Schulen am Dienstag, 31. Januar, von 14 bis 17 Uhr schlaumachen. Angesprochen sind besonders Bewerberinnen und Bewerber, die im Sommer ihren Haupt- beziehungsweise Realschulabschluss machen, aber auch Gymnasiasten sowie Quereinsteiger. Sie alle sind eingeladen, bei Vorträgen, Gesprächen und Begegnungen vor Ort mehr über die verschiedenen Ausbildungsgänge und Schulabschlüsse zu erfahren. Anmeldeschluss für alle beruflichen Vollzeitschulen ist der Mittwoch, 1. März.

Ihre Türen öffnen die vier im Berufsschulzentrum Reutlingen verorteten Bildungseinrichtungen Theodor-Heuss-, Kerschensteiner-, Ferdinand-von-Steinbeis- und Laura-Schradin-Schule. Die Angebote der Theodor-Heuss-Schule (Schulstraße 35) umfassen die Bereiche Wirtschaft und Verwaltung. An der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule (Karl-straße 40) gibt es verschiedene Angebote im Bereich der Metall-, KfZ-, Elektro- und Informationstechnik. Die schulische Ausbildung an der Kerschensteinerschule (Charlottenstraße 19) erfolgt in den Bereichen Bautechnik, Druck- und Medientechnik, Farbtechnik, Gerbertechnik, Körperpflege, Nahrung. Die Laura-Schradin-Schule (Bismarckstraße 17) setzt Schwerpunkte in den Bereichen Biotechnologie, Ernährung, Gesundheit, Hauswirtschaft, Sozialpädagogische Assistenz und Soziales. Einen Überblick über Reutlingens Berufsschulen und deren Bildungsangebote gibt es auf den Internetseiten des Landkreises. (GEA)

