Was der Reutlinger Open-Air-Sommer zu bieten hat

Die Reutlinger Tanzschule »Dance+Music« zeigte in der Vergangenheit bereits auf dem Reutlinger Marktplatz ihre Darbietungen.

REUTLINGEN. Die Veranstaltungsreihe Kulturbühne auf der Echazterrasse geht in die nächste Runde und lädt ab dem Wochenende wieder zu musikalischen und kreativen Open-Air-Momenten mitten in der Stadt ein. Der Eintritt ist wie immer für alle kostenfrei.

Der offizielle Auftakt ist am kommenden Sonntag, 6. Juli, um 15 Uhr auf der Echazterrasse am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). Moderiert wird das Programm von Nicola Fritze und Fabrizio Laraia. Die Tanzschule Dance+Music präsentiert sich an diesem Nachmittag mit Kindertanz für Drei- bis Siebenjährige, Hip-Hop für Kids und Teens sowie einer Line-Dance-Einlage.

Im Anschluss sorgt Atelier06 ab 17 Uhr mit Indie-Musik und alternativem Pop für sommerliche Klänge, bevor The Rare Birds Club ab 18 Uhr mit Acoustic-Cover-Songs das Publikum begeistert. Auch an weiteren Sonntagen im Juli und September verwandelt sich die Echazterrasse in eine Bühne für ein abwechslungsreiches Kulturprogramm.

Rock über Jazz, Indie Pop, House und Blues bis hin zu Kammermusik

Geboten werden musikalische Darbietungen von Rock über Jazz, Indie Pop, House und Blues bis hin zu Kammermusik. Ergänzt wird das Programm durch Tanzperformances, Comedy und Theater – auch für Kinder und Jugendliche ist einiges dabei. Ein Highlight gibt es zum Abschluss der Reihe.

Zum ersten Mal findet das Finale der Kulturbühne im Rahmen der Reutlinger Kulturnacht am Samstag, 27. September, statt. Für das leibliche Wohl sorgen die drei Gastronomie-Hütten vor Ort. Sie bieten, in entspannter Atmosphäre direkt am Wasser, hausgemachte Falafel, Burger, Muske-Bier und sommerliche Drinks an.

Die Veranstaltungsserie wird vom Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren gefördert. (eg)