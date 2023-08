Was bewegt Sie? Der GEA ist heute vor Ort in Orschel-Hagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Hitze hin, hohe Luftfeuchtigkeit her: Der GEA lässt sich von Petrus nicht ins Bockshorn jagen und kommt heute, Mittwoch, auf Stippvisite nach Orschel-Hagen. Ziel des Lokaltermins ist es, direkt mit den Bewohnern der Gartenstadt in Kontakt zu treten und aus erster Hand zu erfahren, wie es sich im grünen Quartier lebt.

Wer Lust und Zeit dazu hat, den Journalisten seine Wünsche und Anregungen oder seine Kritik und Befürchtungen in puncto Verkehr, Wohnen, Nahversorgung, Generationenbedürfnisse und, und, und mitzuteilen, ist herzlich eingeladen, zwischen 17 und 18 Uhr auf den Dresdner Platz ans GEA-Mobil zu kommen. Hier freut sich das Team der Lokalredaktion auf viele informative und inspirierende Dialoge, deren Inhalte dann in Text und Bild sowie in gestraffter Form publiziert werden: als Nachlese und Stimmungsbarometer am Freitag in Print und Online (25. August). (ekü)