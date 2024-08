Was auf dem Reutlinger Weindorf geboten ist

Weindorf 2023: So lauschig wie vor einem Jahr soll's auch heuer wieder beim Reutlinger Herbst zugehen.

REUTLINGEN. Sieben Gastronomen, 14 Veranstaltungstage, 300 verschiedene Weine, Zigtausende Gäste sowie jede Menge Spaß und Kulinarik: Wenn sich am Mittwoch, 21. August, wieder die Lauben des Weindorfs für ihr Publikum öffnen, ist rings um die Marienkirche gesellige Gastlichkeit geboten. Und zwar zum 37. Mal. Wobei es heuer erschwerte Bedingungen sind, unter denen der Reutlinger Herbst über die Bühne geht. »Knallen die Kosten«, so Mitinitiator Andreas Sommer, »doch förmlich durch die Decke«. Weshalb er und seine Kollegen sich ernsthaft gefragt hätten, »ob wir’s überhaupt noch machen«.

»Alles«, so Sommer, sei teurer geworden: Zutaten, Personal, Energie – und: die Ausgaben für Security, auf die Regine Vohrer von der Wein-Agentur Julius Vohrer bei einer Pressekonferenz im Vorfeld des Traditions-Events zu sprechen kommt. »Wir müssen diesmal viel in den Wachdienst investieren«, sagt sie und erinnert an kriminelle Umtriebe des vergangenen Jahres, als Zelte aufgeschnitten worden waren und unbekannte Täter Beute gemacht hatten.

300 verschiedene Weine, Secco, Schampus, Cocktails und Nicht-Alkoholisches stehen auf den Getränkekarten des Reutlinger Weindorfs. Foto: Steffen Schanz 300 verschiedene Weine, Secco, Schampus, Cocktails und Nicht-Alkoholisches stehen auf den Getränkekarten des Reutlinger Weindorfs. Foto: Steffen Schanz

Auch deswegen – also, weil die Wirte zu ihrem sichtlichen Bedauern einen Teil der Zusatzausgaben an die Kundschaft weiterreichen müssen – sei das Weindorf, so Vohrer, kein Schnäppchen-Paradies. Allerdings hätten sich sie und die beteiligten Betriebe Forellenhof Rössle Honau, Café Sommer, Gutsgaststätte Alteburg, Restaurant Joli, Hotel-Restaurant Schwanen Metzingen und Hotel-Restaurant Stausee Glems »am Preisniveau der ansässigen Gastronomie orientiert«. Soll das Weindorf doch ein Fest für alle sein; auch für Gäste mit kleinerem Geldbeutel.

Wenn Vohrer »alle« sagt, meint sie im Übrigen auch alle: Veganer und Vegetarier, Fleisch- und Fischliebhaber ebenso wie Viertelesschlotzer, Cocktail-Schlückler und Menschen, die zwar keine Promille in ihren Gläsern dulden, Live-Musik jedoch goutieren. Denn Letztere wird auch heuer wieder den Ton in den Lauben angeben – von Dienstag bis Samstag, 17 bis 23 Uhr. Zumal das Orga-Team an verkürzten Öffnungszeiten der beiden Vorjahre festhält. Konkret: Sonn- und montags bleibt das Weindorf geschlossen. Begründung: Beide Tage hatten sich in der Vergangenheit als Schwachlasttage entpuppt und waren mithin nicht rentabel gewesen.

Fassrollen am 30. August

Offiziell eröffnet wird die Sause am 21. August, 17 Uhr, durch Oberbürgermeister Thomas Keck, Eckhard Grauer alias Leibssle, Regine Vohrer und das Stauferland Duo. Und selbstverständlich wird es auch bei der 37. Auflage das allseits beliebte Fass-Rollen geben – am Freitag, 30. August, ab 18 Uhr mit den Feuerwehren aus Aarau und Reutlingen sowie den Weindorfwirten. Was sonst noch geboten ist? Es kann der neu gestalteten Website des Reutlinger Herbstes entnommen werden. (GEA)

www.reutlinger-weindorf.de