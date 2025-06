Warum ticken manche Uhren in Reutlingen nicht richtig?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wer am Reutlinger Hauptbahnhof unterwegs ist, dem fallen mehrere große Uhren auf, die es in unmittelbarer Umgebung dort gibt. Eine von ihnen ziert sogar ein bekanntes und historisches Werbemotiv: die weiße Persil-Frau. Die andere ragt am früheren Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in den Himmel. Und schließlich prangt eine schlichte Bahnhofsuhr direkt über dem Eingang zum Gebäude. Weitere gibt's im Bahnhof und an der nahen Karlstraße. Alle haben eines gemeinsam: Sie ticken nicht mehr richtig, beziehungsweise überhaupt nicht. Und das schon seit geraumer Zeit.

Einem GEA-Leser ist das aufgefallen. Er wollte wissen, ob denn demnächst mal ein Uhrmacher oder ein Servicetechniker sich daran machen könnte, die alten Uhren auf die Höhe der Zeit zu bringen. Damit alle wieder richtig ticken.

Auch diese Uhr direkt über dem Eingang zum Reutlinger Hauptbahnhof funktioniert nicht mehr. Foto: Frank Pieth

Bei einem Uhrmacher dürfte es wohl nicht bleiben, denn für die Zeitanzeiger rund um Reutlingens Bahnhof sind jeweils andere Unternehmen zuständig. Für die über dem Bahnhofseingang ist es die Deutsche Bahn. Für die Uhr am alten ZOB ist es die Werbefirma Ströer mit Sitz in Köln. Und für die Persiluhr ist eigentlich die Stadt verantwortlich, doch die hat die Anlage vermietet. Doch dazu später mehr.

Die Anfrage bei der Deutschen Bahn, wie es denn mit der Uhr über dem Haupteingang am Reutlinger Bahnhof denn weitergehe, bekommt der GEA pünktlich beantwortet. Ein Unternehmenssprecher kündigte an, dass sie in absehbarer Zeit wohl das Zeitliche segnen wird. Im Klartext: Das schnöde Industrieprodukt wird abgebaut. Ist wohl nicht mehr zeitgemäß. Am Puls der Zeit scheint dagegen die kleine Schwester im Innern des Reutlinger Bahnhofs zu sein. Sie tickt wohl weitgehend recht sauber vor sich hin und zeigt die richtige Uhrzeit an, soll aber trotzdem bald ertüchtigt und auf Vordermann gebracht werden, so ein Bahnsprecher.

High Noon am alten ZOB. Die Uhr am ehemaligen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) zeigt seit einer gefühlten Ewigkeit immer nur zwölf Uhr. Foto: Frank Pieth

Wie es mit der Uhr am früheren ZOB weitergeht, prüft die Firma Ströer gerade. Obwohl sie seit Jahr und Tag immer nur zwölf Uhr mittags oder wahlweise Mitternacht anzeigt, funktioniert sie nämlich noch als Werbefläche. Ein Mitarbeiter von Ströer bestätigte, die Flächen unter den Zifferblättern seien als solche buchbar. Insgesamt verfügt das bundesweit agierende Unternehmen über drei solcher Uhren in Reutlingen. Nur die eine am ehemaligen Busbahnhof ist defekt. Zeitnah werde ein Elektriker sich um sie kümmern. Die anderen beiden Uhren von Ströer stehen übrigens in der Karlstraße, Ecke Bismarckstraße und in der Kaiserstraße gegenüber des früheren Kaufhofs. Sie funktionieren.

Bleibt noch die Persiluhr vor der alten Stadtpost. Sie ist eine von nur 33 ihrer Art in ganz Deutschland, die noch existieren und sie steht seit 1989 in der Nähe des Reutlinger Hauptbahnhofes. Der Waschmittelkonzern Henkel mit Sitz in Düsseldorf begann vor fast 100 Jahren damit, diese Uhren als elektrisch beleuchtete Reklamesäulen in ganz Deutschland aufzustellen. Darauf ist die allseits bekannte weiße Dame abgebildet. Dieses Motiv setzte Henkel erstmals 1922 ein und die Persilfrau wurde zu einer historischen Werbe-Ikone. In Reutlingen ist die Uhr nach Auskunft von Henkel vor einiger Zeit in den Besitz der Stadt übergegangen. Aus dem Rathaus wurde das bestätigt, doch sowohl die Fläche, als auch die Uhr darauf sei an eine Firma vermietet. Welche das ist, und ob sie alle vier Uhren über dem weißen Hut der Persilfrau reparieren wird, wollte die Pressestelle der Stadt aus Datenschutzgründen dem GEA nicht verraten. Sicher ist: Seit Kurzem ticken zwei der vier Uhren wieder einigermaßen korrekt. (GEA)