Warum Stahlpfeiler das Reutlinger Rathaus stützen

Die dunklen Stützen am Rathausgebäude in der Rebentalstraße fallen auf.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Was machen die beiden auffallenden dunklen Metallstützen an der Rückseite des Rathausgebäudes in der Rebentalstraße? Auf Nachfrage lässt das Gebäudemanagement wissen, dass man bei tiefer gehenden Voruntersuchungen für die Generalsanierung des Rathauses zwei stark beschädigte Stahlbetonstützen entdeckt habe. Für die dort untergebrachten Mitarbeitenden der Stadtverwaltung bestehe »keine akute Gefahr«, allerdings nehme das Tragwerk ohne weitere Maßnahmen mit der Zeit weiteren Schaden.

Deshalb wurden die betroffenen Knotenpunkte bis zur Generalsanierung mit den Stahlstützen gesichert. Die bereits begonnene Sanierung des dreiteiligen denkmalgeschützten Rathauskomplexes soll ab 2026 intensiviert werden. Ab dann zieht, wie berichtet, auch das Rathauspersonal in Chargen in ein Interim um. Erst 2034 sollen die Arbeiten beendet sein, für die Gesamtkosten von rund 110 Millionen Euro angesetzt sind. (igl/eg)