War es das jetzt mit dem Sommer in Reutlingen und Region?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Allerhöchste Zeit, die letzten Sonnenstrahlen des Spätsommers noch einmal auszukosten. Denn laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird es im Südwesten schon am Wochenende deutlich kälter. Der DWD rechnet mit einem Temperatursturz um etwa zehn Grad - auch in Reutlingen und der Region Neckar-Alb.

»Ab Freitag strömt sehr kalte Nordmeer-Luft in den Süden Deutschlands«, erklärt Meteorologe Marco Puckert. »Wir sprechen von einem Temperaturumschwung auf 15 Grad Celsius am Tag«, so Puckert. Nachts und in den frühen Morgenstunden könne dann sogar Frost möglich sein.

Grund für die sinkenden Temperaturen: Das Hochdruckgebiet, das über Süddeutschland hing und in Reutlingen und Region für sommerliche Temperaturen sorgte, wird am Freitag von einem Tiefdruckgebiet verdrängt, berichtet Puckert.

In der Nacht am Wochenende Frost möglich

Der Wetterumschwung bringe besonders am Wochenende auch Niederschlag mit sich. »Am Samstag ist im Laufe des Tages mit starken Schauern, vielen Unwettern und mit Gewittern zu rechnen«, gibt Wetterexperte Puckert einen trüben Ausblick.

Ob und wie lang sich das Tiefdruckgebiet über dem Südwesten halten wird, kann der DWD im Moment noch nicht sagen. »Beim Wetter ist eine Vorhersage meistens nur eine Woche im Voraus verlässlich«, so der Experte. Trotzdem könne der Meteorologe sagen: »Besser wird das Wetter in der nächsten Woche, weil es dann weniger Niederschlag hat als an diesem Wochenende.« (GEA)