Wandel Gartenzubehör - Schönes für draußen

Kusterdingen.

Natürlich, langlebig, schön. Das ist das Motto, unter dem das junge Kusterdinger Unternehmen Wandel Gartenzubehör Mobiliar fürs Freie anbietet. Eine schlichte Schönheit prägt die geradlinigen Produkte, die zu 100 Prozent »made in Kusterdingen« sind, und sich in jede Umgebung einfügen – in private Gärten ebenso wie in Firmengelände oder den öffentlichen Raum. Die verwendeten Materialien für Bänke, Tische, Liegebänke, Pflanzkübel, Komposter, Hochbeete und mehr: Lärchenholz aus dem Schwarzwald, Beton und Edelstahl. Schlichtes Design und eine durchdachte Konstruktion kennzeichnen die Produkte.

Es ist die Summe vieler Kleinigkeiten, die Wandels Produkte so besonders macht und ihre konstruktive Langlebigkeit bedingt. Beispielsweise haben die Komposter schräggestellte Bretter, wodurch sie nicht dauerhaft der Feuchtigkeit ausgesetzt sind und länger halten. Nachhaltigkeit wird erreicht durch die Verwendung hochwertiger, regionaler Materialien und dadurch, dass die Produkte extrem robust und langlebig sind. Dazu trägt auch das zeitlose Design bei, bei dem Funktionalität im Vordergrund steht.

"Da kommt mir mein Maschinenbaustudium zugute, sagt Firmengründer Jonathan Wandel. Der 26 Jahre junge Mann hat zahlreiche Produkte selbst entworfen und entwickelt. Und nicht nur das. Die Materialien hat er mit Bedacht und Sorgfalt ausgewählt. Das in den Höhenlagen des Nordschwarzwaldes langsam gewachsene Holz ist besonders dauerhaft. Den Beton mischt Wandel selbst. Er hat lange an der Rezeptur gearbeitet, bis er mit dem Ergebnis zufrieden war. Jetzt hat er eine Mischung für einen höchst belastbaren, selbstverdichtenden und blasenfreien Hochleistungsbeton, der eine sehr feine Oberflächenstruktur ausbildet.

Angefangen hat alles mit einem Komposter, den Jonathan Wandels Vater für den heimischen Garten baute. Den Beton für die Stützen mischten sie in der Schubkarre an, in die Pfeiler wurden Bretter eingepasst. Während seiner Ausbildung zum Industriemechaniker finanzierte sich Wandel eine Fotoausrüstung und das Fernstudium Fotografie mit dem Verkauf dieser Art von Kompostern. Nachdem er eine Zeitlang gearbeitet hatte, schloss er ein Maschinebaustudium an. Die große Nachfrage nach den Kompostern bestärkte Wandel in der Idee, schon nebenbei ein Geschäft auf- und sein Angebot auszubauen. Bald hatte er auch Zaunsysteme und Hochbeete im Programm der Firma Wandel Gartenzubehör.

Ein Meilenstein war dann im Jahr 2019 das universelle Sitzbank-System, das die Nachfrage auch durch öffentliche Auftraggeber ins Rollen brachte und zur Gründung des Geschäftsbereichs Wandel Stadtmöbel führte. Die Bank ist optional mit Lehne oder auch mit Pflanzkästen erhältlich. Neben dem Standardmaß kann sie auf Kundenwunsch in unterschiedlichen Größen hergestellt werden – vom 50 Zentimeter breiten Hocker bis zur Langbank, auch ein passender Tisch wird angeboten. Grundsätzlich ist jedes Produkt individuell konfigurierbar über einen Kostenrechner auf der Webseite. »Sonder ist bei uns Standard«, erklärt der Jungunternehmer.

Im Produktportfolio sind mittlerweile auch große Stücke wie Rund- und Liegebänke , ebenso reine Betonprodukte wie Brunnen und Pflanzkübel. Die Formen werden selbst gebaut, auch Wunschmaße und beliebige Durchfärbungen sind möglich.

Ebenfalls funktional ist die Halle mit 300 Quadratmetern Nutzfläche, die Wandel im Kusterdinger Gewerbegebiet In der Braike gebaut hat. Ebenerdig befindet sich die Werkstatt, in der das junge Team das Holz zusägt und verarbeitet. Für Komposter werden die Holzdielen teilweise sägerau verwendet, für Möbel glatt gehobelt und geschliffen, auf speziellen Kundenwunsch auch farbig lasiert. Für die Beton- und Metallbearbeitung sowie die Oberflächenbearbeitung stehen separate Räume zur Verfügung. In einer Art Galerie im Obergeschoss befinden sich ein Büro, die Aufenthaltsräume und ein Fitnessraum für die Mitarbeiter.

Erste Veränderungen sind bereits geplant. »Eine größere Investition in diesem Jahr wird eine automatische Betonmischanlage« erklärt Jonathan Wandel. Zwar mischt er Beton nicht mehr wie zu Beginn in der Schubkarre, aber doch noch mit viel Kraftaufwand und mehrere Male pro Woche. Außerdem eröffnet im April eine Ausstellung im Außenbereich, wo Interessierte in Ruhe Probe sitzen und den Blick über die Härten genießen können.

