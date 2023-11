Viele Apotheken bleiben in Reutlingen und der Region am Mittwoch geschlossen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik bleiben am Mittwoch auch in der Region Reutlingen viele Apotheken geschlossen. Notdienst haben laut Apotheken-Umschau die Reutlinger Lindach-Apotheke, die Hofbühl-Apotheke Metzingen sowie die Markt-Apotheke St. Johann.

In Süddeutschland – wie in der ganzen Republik – geht die Apothekenzahl weiter zurück, weil die Apotheken unter großem wirtschaftlichen Druck stehen. Allein in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 sank die Zahl der Apotheken in Bayern und Baden-Württemberg von 5.185 um 123 auf 5.062. Der entsprechende Verlust in Höhe von 2,4 Prozent ist sogar größer als im Bundesdurchschnitt (minus 1,9 Prozent). Die Bundesregierung verweigere nach wie vor jeglichen Dialog über seit knapp elf Jahren eingefrorene Honorare. Zudem plane sie neuerdings, dass Apotheken künftig keine Notdienste und Rezepturen mehr anbieten müssen. Auch Apotheken ohne Apothekerinnen und Apotheker solle es geben. (dpa/zen)

