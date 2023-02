VHS Reutlingen stellt neues Frühjahrs- und Sommerprogramm vor

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das neue Programm der Volkshochschule (VHS) Reutlingen will ins Frühjahr einstimmen: »Blühen« lautet das Schwerpunktthema, und es bringe ein »positives Feel-Good-Programm« mit sich, erklärt Geschäftsführer Dr. Ulrich Bausch. Hierzu zählen Kurse über das biologische Gärtnern und das Vogelbeobachten in der Früh. Aber auch ein Vortrag über die »Generation Greta«, der sich mit der Frage beschäftigt, wer die aufblühende Generation Z ist, ist hier vorhanden, sagt Bausch. Mit etwa 1 800 Kursen und verschiedensten Themenbereichen läutet die VHS Reutlingen so den Frühling ein.

Schon der Bereich »Mensch, Gesellschaft, Politik« zeigt: Das Schwerpunktthema bringt nicht nur blumige Themen mit sich. Auch die psychische Gesundheit wird thematisiert – und das sei laut Bausch gefragt. Ein Vortrag über Depressionen soll beispielsweise unterschiedliche Wege aufzeigen, wie man mit dieser Krankheit umgehen, sie bestenfalls heilen kann.

Wie stark gewichtet für die VHS der Gesundheitssektor ist, wird außerdem auf 13 Seiten des Programmhefts deutlich, die mit »Gesund durchs Leben« überschrieben sind. Hier werden neben Yoga und Gymnastik auch neue Kurse angeboten: Pressereferent Stefan Junger macht in diesem Zusammenhang auf den »Internationalen Welt-Taiji- und Qigong-Tag« aufmerksam, der mit dem gemeinsamen Ausführen von Übungen gefeiert werden soll. Der Sprach-Bereich wird ebenfalls aufgestockt – nämlich mit zwei neuen Sprachen: Es gibt nun die Möglichkeit, Katalanisch und Thailändisch zu lernen, so Bausch, der jedoch nach wie vor einen »starken Run« auf klassische Sprachen wie Französisch beobachtet. Insgesamt werden in diesem Halbjahr 28 Sprachen angeboten – in einem Mix aus Präsenz und online.

Hybrid-Kurse als Chance

Wie wichtig offenbar auch Online-Kurse sind, wird bei Sprachkursen wie beispielsweise Japanisch deutlich, wissen Bausch und Junger. Online-Kurse ermöglichen, dass Dozenten sogar von weit her ins Reutlinger Seminargeschehen eingebunden werden können, ergänzt Kunsthistoriker und Leiter der Jugendkunstschule Thomas Becker.

Er zeigt zudem auf, dass sich die Jugendkunstschule ungebrochener Beliebtheit erfreut. Was auch für die Design + Kunst Akademie (dekart) gilt, wie er betont.

Ein kulinarisches Highlight: eine Kochshow mit Dodokay. Das Menü zubereiten soll Koch David Mayer, derweil Dodokay das Küchengeschehen beäugt und kommentiert. Begleitet wird »Bee xond – Die Kochshow« von Dr. Birgit Hoinle von der Uni Hohenheim.

Wie Ulrich Bausch sagt: »Das Frühjahr kommt, die Menschen blühen auf« – und mit ihnen, so scheint es, auch die VHS. Er berichtet, dass die Anmeldungen zum neuen Programm gut laufen und man sich wieder an das Niveau von vor Corona herantastet. Nach wie vor sei auch die Weiterbildungsdichte in Reutlingen am höchsten, so Bausch. Das bedeutet, dass nirgendwo sonst in Deutschland pro 1 000 Einwohner derart viele Unterrichtseinheiten verkauft werden, wie hier – ein Alleinstellungsmerkmal für Reutlingen freut sich der Geschäftsführer. (meb)