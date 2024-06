Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagnachmittag in der Reutlinger Innenstadt erlitten. Der acht Jahre alte Junge rannte laut Polizei kurz vor 17.30 Uhr zwischen zwei geparkten Autos hindurch über die Fahrbahn der Burgstraße. Hierbei wurde er von dem Pkw eines 49-Jährigen erfasst. Der Achtjährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (pol)