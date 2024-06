Auto überschlägt sich nach Unfall in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zur heftigen Kollision zweier Pkw ist es am frühen Dienstagmorgen in Reutlingen gekommen. Die 18-jährige Lenkerin eines Opel befuhr kurz nach 1.30 Uhr die Heinestraße in Richtung Ringelbachstraße. Das berichtet die Polizei. An der dortigen Kreuzung stieß sie mit ihrem Wagen mit dem von rechts kommenden Dacia einer 28-Jährigen zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Dacia und kam auf dem Dach zum Liegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieben beide Frauen sowie die drei Mitfahrenden im Opel unverletzt. Sie wurden dennoch vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrtauglichen Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 12.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)