Oferdinger Ortsdurchfahrt für ein Jahr gesperrt

REUTLINGEN. Rund ein Jahr dauern die Bauarbeiten für das neue Regenüberlaufbecken in der Pliezhäuser Straße in Oferdingen, mit denen die Stadtentwässerung Reutlingen (SER) in dieser Woche begonnen hat. Während der einjährigen Bauzeit ist eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt zwischen Oferdingen und Pliezhausen vorgesehen. Die Straße »Am Mühlwehr« ist dann nur noch über die Neckarbrücke erreichbar. Das teilt die Stadt Reutlingen mit.

Der Verkehr nach Pliezhausen wird über Rommelsbach und Altenburg oder über Rommelsbach und Reicheneck umgeleitet. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle über die Neckarbrücke und eine innerörtliche Umleitung umfahren. Die Buslinien 1 und eXpresso X3 werden während der Vollsperrung von »Rommelsbach Mitte« über Altenburg zu »Pliezhausen Neckartal« umgeleitet. Zwischen Oferdingen und Rommelsbach ist ein Pendelbus eingerichtet. Die Haltestellen von Oferdingen (Riedgraben, Oferdingen Mitte und Festhalle) werden somit mit der Endhaltestelle »Rommelsbach/Mitte« verbunden. Von dort aus ist ein Umstieg auf weitere Buslinien möglich. Die genauen Abfahrtszeiten gibt es bei der RSV. (eg)